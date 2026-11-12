Kiiraay…un bouclier percé pour la défense du régime de Diomaye

La dynamique entre le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, la coalition « Kiiraay-Les Patriotes » et le parti PASTEF suscite de vives analyses au sein de la classe politique et des observateurs. Selon plusieurs critiques et acteurs politiques proches de la mouvance présidentielle, la polémique sur la Loi de finances rectificative (LFR) a mis en lumière un déficit de mobilisation de la coalition censée servir de bouclier institutionnel au président de la République. Tandis que le gouvernement fait face à des arbitrages budgétaires complexes, ces observateurs pointent un silence jugé pesant de la part de cette plateforme politique, laissant le chef de l’État en première ligne face aux attentes économiques et sociales de la population.

Sur le plan médiatique, les analystes relèvent une absence notable des cadres de « Kiiraay-Les Patriotes » sur les plateaux de télévision et dans les débats publics pour défendre le bilan et les orientations de l’exécutif. Alors que la communication politique exige une présence constante pour expliquer les réformes, de nombreux élus locaux, dont plusieurs centaines de maires rattachés à cette dynamique, peinent à relayer efficacement l’action présidentielle sur le terrain. Cette discrétion alimente l’idée d’une dissociation entre le sommet de l’État et sa base de soutien politique, contrastant avec la structuration historique et la discipline de communication de PASTEF.

Cette situation révèle, selon certains commentateurs, la fragilité de l’entourage politique constitué autour de la coalition Kiiraay. À l’exception de figures politiques d’expérience telles que l’ancienne Première ministre Aminata Touré ou le ministre Abdourahmane Diouf, la plateforme semble disposer d’un vivier restreint de personnalités occupant de hautes fonctions stratégiques capables de porter la contradiction face à l’opposition ou aux critiques internes. Ce manque de relais institutionnels influents limite la capacité de la coalition à peser dans les grands débats nationaux et à assurer une défense politique solide au président Bassirou Diomaye Faye.

Sur le terrain, la mobilisation populaire de cette coalition rencontre également des obstacles visibles dans plusieurs circonscriptions du pays. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux font état de rencontres politiques qui peinent à fédérer, certaines assemblées se terminant prématurément ou dans la confusion en raison de divergences organisationnelles ou d’un manque d’affluence. Ces difficultés logistiques et politiques affaiblissent l’ancrage territorial du mouvement et réduisent sa capacité à s’imposer comme une force autonome et structurée face aux appareils politiques traditionnels.

Par ailleurs, les tensions latentes entre certaines composantes de la coalition présidentielle et le leadership de PASTEF, incarné par Ousmane Sonko, compliquent la lisibilité de l’action gouvernementale. Des déclarations publiques de certains membres fondateurs ou responsables politiques, relayées dans les médias nationaux, démontrent des divergences stratégiques profondes sur la conduite des affaires de l’État et sur l’avenir de la majorité.

Pour de nombreux observateurs de la vie politique sénégalaise, cette faiblesse structurelle de « Kiiraay-Les Patriotes » constitue un handicap non seulement pour le président de la République, mais également pour l’ensemble de la mouvance issue de l’alternance de 2024. En n’offrant pas un soutien politique homogène et un relais efficace auprès des citoyens, cet entourage peine à soulager Diomaye, qui demeure la principale force de mobilisation et d’encadrement politique de la mouvance présidentielle. Le parti au pouvoir se retrouve ainsi contraint d’assumer seul l’essentiel de la charge politique et de la défense du programme gouvernemental.

D’un autre côté, les défenseurs de la coalition « Kiiraay-Les Patriotes » et plusieurs responsables de la majorité nuancent ces critiques en rappelant que la plateforme a avant tout été conçue comme un cadre d’ouverture et de rassemblement républicain. Selon eux, la priorité actuelle des autorités n’est pas l’animation politique permanente, mais la gestion rigoureuse des dossiers de l’État, la reddition des comptes et la préparation des grandes échéances nationales, à l’image des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Ils estiment que la discrétion de certains responsables traduit une volonté de privilégier le travail gouvernemental plutôt que la polémique médiatique.

Pour les partisans, les difficultés rencontrées lors de certaines réunions locales sont inhérentes à toute jeune formation politique en phase de structuration et ne remettent pas en cause la solidité de l’exécutif ni le soutien populaire dont bénéficie le projet de transformation systémique porté par le tandem au pouvoir.

Quoi qu’il en soit, « Kiiraay-Les Patriotes » doit être la force politique de Diomaye. Alors que les défis économiques exigent une cohésion sans faille et une pédagogie constante auprès des citoyens, la capacité de l’entourage présidentiel à se structurer et à parler d’une seule voix déterminera en grande partie la solidité de la majorité face aux prochaines échéances politiques et sociales.

La rédaction de Xibaaru