De l’opposition au perchoir…Sonko toujours hanté par le spectre du complot

Ousmane Sonko remet le spectre du complot au cœur de son discours politique. Lors d’une récente rencontre avec ses militants et responsables, le président de l’Assemblée nationale a évoqué des manœuvres qu’il affirme avoir été préparées contre sa personne et dont les conséquences auraient pu être particulièrement graves si son camp n’en avait pas décelé les contours à temps. Une nouvelle sortie qui témoigne de la permanence d’une rhétorique construite autour de la vigilance face aux menaces présumées.

« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », a-t-il déclaré, sans révéler davantage de détails sur la nature des faits évoqués ni sur les personnes qui seraient impliquées. Ousmane Sonko laisse ainsi planer le doute sur l’ampleur du scénario qu’il affirme avoir déjoué. « Si on n’avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave », a-t-il insisté, présentant la vigilance de son entourage comme un élément déterminant dans la prévention de ce qu’il décrit comme une entreprise de déstabilisation.

Cette référence aux manœuvres souterraines n’est pas nouvelle dans le parcours politique du leader de Pastef. Depuis plusieurs années, Ousmane Sonko développe un discours marqué par la dénonciation de complots et de tentatives présumées de liquidation politique. Cette posture s’est particulièrement affirmée en mars 2021, lors de l’affaire dite « Sweet Beauté ». Alors poursuivi pour viols et menaces de mort, il avait dénoncé une opération politique visant, selon lui, à briser ses ambitions présidentielles.

L’ancien inspecteur des impôts et des domaines avait alors progressivement placé son affrontement avec le pouvoir de Macky Sall sur le terrain d’une confrontation avec un système qu’il accusait de vouloir l’écarter de la scène politique. La bataille judiciaire s’était ainsi doublée d’une mobilisation politique intense, nourrie par ses dénonciations répétées d’un supposé complot d’État. Pour ses partisans, cette affaire constituait une illustration de l’acharnement dont leur leader se disait victime.

Les événements qui ont suivi ont entretenu cette lecture conflictuelle de son parcours. Entre les procédures judiciaires, les condamnations, les restrictions de liberté, la dissolution de Pastef et son incarcération jusqu’en mars 2024, Ousmane Sonko et son camp ont régulièrement dénoncé des manœuvres destinées à entraver son ascension politique. Chaque nouvelle épreuve a ainsi alimenté un discours fondé sur la méfiance à l’égard de ses adversaires et des mécanismes institutionnels de l’ancien régime.

Son accession au pouvoir en mars 2024, suivie de sa nomination à la Primature jusqu’en mai 2026, aurait pu marquer une rupture avec cette rhétorique de l’opposition. Mais son installation à la présidence de l’Assemblée nationale n’a pas fait disparaître le registre du complot de ses prises de parole. Même après son arrivée au sommet des institutions, Ousmane Sonko continue d’évoquer des scénarios qui se seraient tramés contre lui et que son camp affirme avoir réussi à anticiper.

Cette permanence du discours du complot interroge sur la place qu’occupe désormais la méfiance dans son expression politique. Alors que le contexte institutionnel a profondément changé, le président de l’Assemblée nationale conserve un mode de lecture des événements dans lequel les menaces invisibles et les manœuvres supposées demeurent omniprésentes. Sa récente déclaration, sans apporter de précisions sur les faits évoqués, s’inscrit dans cette continuité.

Entre les épisodes qui ont marqué son opposition à Macky Sall et ses nouvelles alertes depuis les institutions de la République, Ousmane Sonko semble ainsi n’avoir jamais véritablement abandonné le réflexe de la vigilance face au complot. Reste à savoir si cette culture de la suspicion, qui a longtemps constitué un ressort de mobilisation politique, finira par céder la place à une approche davantage fondée sur la confiance institutionnelle.

La rédaction de Xibaaru