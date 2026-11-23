L’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, en mars 2024, s’est accompagnée d’un choix politique majeur : respecter les règles de son ancien parti, le Pastef, en démissionnant de ses fonctions de président, puis confier la Primature à Ousmane Sonko. Ce choix traduisait une volonté de préserver l’équilibre politique au sein du camp victorieux, mais aussi de donner à celui qui est actuellement le président de l’Assemblée nationale une place centrale dans la conduite de l’action gouvernementale.

Diomaye ne s’est pas contenté de nommer Sonko à la tête du gouvernement. Il a également fait le choix d’un Premier ministre « super fort », en renforçant les prérogatives de la Primature et en lui accordant une place déterminante dans l’architecture institutionnelle du pouvoir. Sonko disposait ainsi d’une importante marge de manœuvre pour conduire la politique gouvernementale, coordonner l’action des ministères et incarner la ligne politique du nouveau régime. Une configuration qui, progressivement, allait contribuer à renforcer son poids politique au-delà de ses fonctions gouvernementales.

Mais cette architecture n’a pas résisté aux tensions qui ont fini par opposer les deux têtes de l’exécutif. L’éviction d’Ousmane Sonko de la Primature a marqué un tournant dans leur relation politique. En quittant le gouvernement, l’ancien Premier ministre n’a pas perdu son influence. Il a retrouvé l’Assemblée nationale, où il occupe désormais le poste de président, avec une majorité parlementaire largement acquise à sa cause. Ce retour au Parlement lui a offert un nouveau levier de pouvoir, dans un contexte où les rapports entre le président de la République et son ancien chef de gouvernement se sont considérablement tendus.

À la tête d’une majorité qui lui est profondément dévouée, Sonko dispose désormais d’une force parlementaire capable de peser lourdement sur les décisions de l’exécutif. Cette majorité, qui ne semble pas toujours faire de distinction entre les orientations du gouvernement et les positions politiques de son leader, est devenue un instrument de pression considérable. Les projets de loi portés par le gouvernement se heurtent à une Assemblée dont les choix politiques traduisent désormais un rapport de force avec le palais présidentiel.

Le rejet de la loi de finances rectificative pour l’année 2026 constitue l’une des illustrations les plus marquantes de cette nouvelle configuration. Déposée à l’Assemblée nationale le 18 septembre 2026, cette loi a été rejetée par les députés, plongeant l’exécutif dans une impasse institutionnelle et budgétaire. Cet épisode a mis en lumière la capacité de la majorité parlementaire à contrarier les initiatives du gouvernement et à imposer un rapport de force politique au sommet de l’État.

Face à ce blocage, Bassirou Diomaye Faye a finalement signé, le jeudi 19 novembre 2026, un décret portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative pour l’année 2026, selon l’acte officiel. Le document a également été contresigné par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô. Son article 2 prévoit la publication au Journal officiel de la République du Sénégal. Cette décision présidentielle est venue matérialiser la volonté de l’exécutif de sortir de l’impasse budgétaire, mais elle témoigne également de la profondeur du bras de fer institutionnel.

Ainsi, celui qui avait été installé au cœur du pouvoir par le président de la République est devenu, au fil des recompositions politiques, l’un de ses adversaires les plus puissants. En renforçant initialement les pouvoirs de Sonko à la Primature, puis en le laissant retrouver une position stratégique à l’Assemblée nationale après son départ du gouvernement, Diomaye a contribué à la construction d’un adversaire disposant à la fois d’une forte légitimité politique, d’un appareil partisan et d’une majorité parlementaire. Le rapport de force qui se dessine aujourd’hui est, en partie, le produit de cette trajectoire.

Le paradoxe est saisissant : Diomaye, élu sous la bannière de Pastef et porté par la dynamique politique d’Ousmane Sonko, se retrouve désormais confronté à un ancien allié qui dispose de leviers institutionnels susceptibles de limiter sa marge de manœuvre. Sonko n’est plus seulement une figure politique influente ou un ancien Premier ministre. Il est devenu un acteur central de l’opposition au sein même de la majorité politique issue de leur victoire commune, capable de mobiliser ses députés et de peser sur les décisions de l’État.

Désormais, la question pour Bassirou Diomaye Faye est de savoir s’il peut construire un appareil politique suffisamment puissant pour faire face à cette nouvelle réalité. Car, face à un Sonko solidement installé à la tête de l’Assemblée nationale et bénéficiant d’une base militante fidèle, la seule autorité présidentielle pourrait ne pas suffire à garantir une maîtrise durable du jeu politique. En faisant de Sonko un « super Premier ministre », puis en le retrouvant comme « super opposant », Diomaye a peut-être créé les conditions d’un duel politique dont l’issue dépendra désormais de la capacité de chacun à consolider ses propres forces.

La rédaction de Xibaaru