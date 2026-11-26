La guerre politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko connaît un nouvel épisode. Mercredi 25 novembre, l’Assemblée nationale, dominée par Pastef, a adopté une résolution contestant l’exécution de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, mise en vigueur par décret présidentiel. Avec 128 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, les députés affichent leur détermination à faire obstacle à la décision du chef de l’État. Mais dans cette confrontation entre deux camps désormais séparés, Pastef prend aussi le risque de se retrouver piégé par sa propre stratégie.

Depuis le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature en mai dernier, le divorce politique entre les deux hommes n’a cessé de s’aggraver. Le lancement de Kiiraay-Les Patriotes républicains, le parti de Bassirou Diomaye Faye, en juillet, puis la perte officielle de la qualité de membre de Pastef du chef de l’État, le 17 novembre, ont définitivement consacré la rupture. Le Sénégal assiste désormais à une confrontation entre deux forces politiques distinctes. D’un côté, Diomaye dispose des prérogatives présidentielles. De l’autre, Sonko peut compter sur une majorité parlementaire qui entend peser sur les décisions de l’Exécutif.

Le dernier épisode de cette bataille porte sur la LFR 2026. Après le rejet du projet de loi par les députés, le 3 novembre, Bassirou Diomaye Faye a décidé de le mettre en vigueur par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre. Une décision que Pastef considère comme une remise en cause des prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale. En adoptant sa résolution, le Parlement réclame le retrait du décret et demande aux différents acteurs de la chaîne budgétaire de veiller à la légalité des opérations financières engagées sur cette base.

Mais le chef de l’État ne semble pas disposé à reculer. Lors du Conseil des ministres du 25 novembre, il a instruit le Premier ministre et le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de prendre sans délai les mesures nécessaires à l’exécution des programmes inscrits dans la LFR. Il a notamment insisté sur l’assainissement des finances publiques, la relance économique, la protection sociale et le financement des programmes destinés à l’emploi des jeunes. En clair, Diomaye entend faire appliquer son décret malgré la contestation parlementaire.

Dans cette bataille, Pastef doit toutefois mesurer la portée de ses décisions. Défendre les prérogatives de l’Assemblée nationale est une chose. Transformer cette défense en blocage durable du fonctionnement de l’État en est une autre. Le parti d’Ousmane Sonko ne peut pas se contenter de contester le décret présidentiel sans présenter une solution permettant de sortir de l’impasse. À force de multiplier les obstacles, il pourrait donner le sentiment que sa priorité est désormais d’affaiblir politiquement Diomaye plutôt que de contribuer à la gestion des affaires publiques.

Le risque est d’autant plus important que les conséquences d’une crise budgétaire ne se limitent pas à un affrontement entre responsables politiques. L’exécution des dépenses publiques, les investissements, les programmes sociaux et les engagements financiers de l’État sont directement concernés. Le dossier est également sensible pour les relations avec le Fonds monétaire international (FMI), alors que le Sénégal cherche à consolider ses finances publiques et à obtenir un nouveau programme de financement. Si le bras de fer se prolonge, les citoyens pourraient rapidement demander des comptes aux différents acteurs de cette paralysie.

Pastef joue donc gros. Fort de sa majorité parlementaire, le parti dispose d’un moyen de pression considérable sur l’Exécutif. Mais cette position peut aussi devenir un piège politique. Si le blocage se poursuit sans compromis ni proposition alternative crédible, la responsabilité de ses conséquences pourrait lui être imputée. Le parti qui revendique la défense des intérêts populaires devra alors expliquer pourquoi une confrontation avec le président de la République prend le dessus sur les urgences économiques et sociales du pays. La majorité parlementaire ne constitue pas un blanc-seing pour conduire le pays dans une impasse.

Pour Diomaye, cette séquence représente également un test d’autorité. En maintenant sa décision, le président cherche à démontrer qu’il entend exercer pleinement les prérogatives attachées à sa fonction. Mais il devra aussi convaincre que le recours au décret constitue une réponse institutionnellement fondée et non une manière de contourner durablement le Parlement. La confrontation pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre du duel entre Kiiraay et Pastef, avec, en toile de fond, la question de la dissolution de l’Assemblée nationale et de la recomposition des rapports de force politiques.

Une chose est certaine : le Sénégal ne peut pas rester indéfiniment otage de cette guerre entre deux anciens alliés devenus adversaires. Pastef peut poursuivre son bras de fer et Diomaye peut maintenir son cap, mais aucun des deux camps ne sortira indemne d’une crise prolongée. Le parti d’Ousmane Sonko doit comprendre qu’en voulant faire plier le président sans proposer une sortie de crise, il risque de retourner l’opinion contre lui. Cette fois, le combat ne se joue plus seulement sur le terrain politique. Il se joue aussi sur la capacité de chacun à assumer les conséquences de ses choix devant les Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru