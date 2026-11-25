La rupture consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye, désormais à la tête de son parti Kiiraay-Les Patriotes républicains et le Pastef d’Ousmane Sonko installe une bipolarisation inédite au Sénégal. Illustré par le bras de fer budgétaire autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, ce duel entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale monopolise l’espace politique, posant une question centrale : l’ancien président Macky Sall et l’Alliance pour la République (APR) ont-ils encore les ressorts nécessaires pour briser ce tête-à-tête et redevenir une alternative crédible ?

L’actualité récente montre que l’ancien chef de l’État n’entend nullement jouer les figurants dans cette nouvelle configuration. Après s’être retiré de la course au secrétariat général des Nations unies et avoir catégoriquement écarté toute ambition à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Macky Sall a choisi la voie de la clarification politique. Depuis Marrakech il conserve fermement les rênes de l’APR et rejette toute perspective de rapprochement avec Kiiraay. Le message adressé à ses troupes et à l’opinion est limpide : l’APR n’a vocation ni à se diluer dans une coalition de circonstance autour de son successeur, ni à se résigner à une retraite anticipée.

Sur le papier, la crise ouverte entre le Palais de la République et l’Hémicycle offre à l’ancien parti au pouvoir une fenêtre d’opportunité inespérée. Pendant plus de deux ans, la cohésion du tandem issu de l’alternance de 2024 avait réduit l’opposition à un rôle de spectatrice impuissante face à un bloc majoritaire hégémonique. Aujourd’hui, l’implosion de la famille patriote, les incertitudes institutionnelles et les tensions économiques liées aux négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) fragilisent les deux pôles issus de l’ex-majorité. En se positionnant comme le recours d’expérience face à ce qu’elle dépeint comme une impasse de gouvernance, l’APR espère capitaliser sur la lassitude d’une partie de l’électorat et sur le bilan infrastructurel de ses douze années de magistère.

Toutefois, la stratégie de reconquête de Macky Sall se heurte à une réalité politique implacable : la puissance d’attraction de la bipolarisation actuelle. Lorsqu’un affrontement politique se cristallise autour de deux figures aussi clivantes et mobilisatrices que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, l’espace laissé à une troisième voie se rétrécit mécaniquement. Le débat public sénégalais est aujourd’hui saturé par le duel entre la légitimité institutionnelle du chef de l’État, qui gouverne par décret pour assurer la continuité budgétaire, et la légitimité militante et parlementaire du leader du Pastef, qui entend incarner la fidélité au projet originel. Dans un tel climat de polarisation extrême, les électeurs ont tendance à voter utile ou à arbitrer directement entre les deux camps qui détiennent les leviers immédiats du pouvoir, reléguant l’opposition traditionnelle au second plan.

Au-delà de cette dynamique psychologique et électorale, l’APR doit composer avec ses propres fragilités internes. Diriger une formation politique à distance depuis l’étranger constitue un handicap majeur dans un pays où le leadership politique repose sur la proximité physique, l’animation constante des bases et l’incarnation quotidienne du combat. À Dakar comme à l’intérieur du pays, les cadres de l’ancien parti présidentiel peinent parfois à masquer leurs divergences sur la conduite à tenir. Tandis que certains responsables plaidant pour le retour physique immédiat de leur mentor voient dans une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale l’occasion d’un rebond rapide, d’autres s’interrogent sur la capacité réelle de l’appareil à résister à l’érosion, alors que plusieurs maires et élus locaux ont déjà cédé aux sirènes du ralliement vers la mouvance présidentielle.

Par ailleurs, la crédibilité d’une alternative portée par l’APR reste entravée par le passif de sa gestion passée et par les difficultés de l’opposition à parler d’une seule voix. Si l’APR s’inscrit dans le cadre du Front pour la défense de la démocratie et de la République aux côtés d’autres figures comme Idrissa Seck, l’unité de l’opposition demeure davantage tactique que stratégique. Les souvenirs des tensions préélectorales de 2024 et les ambitions personnelles des uns et des autres compliquent l’émergence d’un leadership unifié capable de rivaliser avec la discipline de fer du Pastef ou les moyens institutionnels de Kiiraay. Tant que l’APR apparaîtra comme le parti de la restauration d’un ancien ordre plutôt que comme le vecteur d’une offre politique renouvelée, elle risquera de buter sur un plafond de verre électoral.

Reste que la politique sénégalaise a maintes fois démontré sa capacité à déjouer les pronostics les plus établis, en particulier à la faveur des modes de scrutin et des jeux d’alliances. Si une élection législative anticipée venait à être convoquée pour dénouer le blocage institutionnel entre l’Exécutif et le Parlement, la carte électorale pourrait être profondément rebattue. Dans un scrutin où les deux blocs issus du Pastef risquent de se neutraliser mutuellement en divisant le vote de leur socle électoral commun, une APR disciplinée, s’appuyant sur ses bastions traditionnels du Fouta ou du Sine-Saloum et sur des alliances locales ciblées, pourrait retrouver un poids d’arbitre indispensable au sein du futur Hémicycle.

Macky Sall et l’APR disposent d’un levier réel pour troubler le jeu, mais ils ne détiennent pas à eux seuls la clé du déverrouillage de la bipolarisation actuelle. L’ancien président a réussi son premier pari : réaffirmer son autorité sur son camp et couper court aux spéculations qui annonçaient la fin de son parcours politique. Mais pour transformer cette survivance en reconquête, il lui faudra bien plus que des déclarations à distance. Il devra surmonter l’obstacle de l’éloignement géographique, contenir l’hémorragie de ses cadres locaux et proposer un discours audible par une jeunesse majoritaire qui, même désabusée par les querelles au sommet de l’État, ne semble pas prête à regarder dans le rétroviseur.

L’avenir politique de l’APR dépendra donc autant de sa propre capacité de régénération que de l’ampleur de l’usure des deux frères ennemis du pouvoir. Si l’affrontement entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye devait dégénérer en paralysie durable de l’État et en crise sociale aiguë, l’exigence de stabilité pourrait redonner des couleurs au camp de Macky Sall. À l’inverse, si l’un des deux pôles parvient à prendre l’ascendant sur l’autre et à recréer une dynamique majoritaire claire, l’APR risque de demeurer durablement cantonnée au rôle d’observatrice critique d’un duel qui la dépasse.

La rédaction de Xibaaru