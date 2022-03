Dakar Dem Dikk en crise…les syndicalistes interpellent Macky

Dakar Dem Dikk fait face à des difficultés financières. Et c’est le Cadre des syndicats des travailleurs de la société nationale qui le dit. Les syndicalistes de la boîte ont face à la presse, ce mercredi 09 mars 2022. Ainsi, dans leur cri de cœur, ils listent les écueils qui secouent l’entreprise. Le manque de bus, le déficit financier, de longues attentes dans les arrêts, les pannes récurrentes des bus, entre autres constituent leurs soucis majeurs, renseigne Walf Quotidien.

« La société 3D traverse une crise sans précédent, liée au parc automobile qui n’existe que de nom, avec des dettes internes et externes énormes comme la coopérative d’habitat, l’Ipm, les prestations familiales, etc », a déclaré le secrétaire général, Alioune Badara Konaté. Qui ajoute : « vu cette situation déplorable et préjudiciable aux usagers de DDD et à son personnel, nous interpellons directement le président de la République, M. Macky Sall pour qu’il fasse de 3D sa priorité et de lui rappeler que cette société est la première en matière de transport public, où travaillent plus de 3 000 pères de familles », a-t-il dit.

A l’en croire, leur entreprise traverse une crise sans précédent liée au parc automobile.