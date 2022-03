Faux ! Félix Tshisekedi n’a pas été opéré du cœur (Porte-parole)

L’information selon laquelle le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi serait opéré du cœur en Belgique où il séjourne est fausse si on en croit son porte-parole, Kasongo Mwema Yamba Yamba.

« NON. Le PR n’a subi aucune opération chirurgicale. Il séjourne en visite strictement privée à Bruxelles. Et on ne commente pas les visites privées du Chef de l’Etat. », a-t-il écrit sur son compte Twitter pour couper court à toutes ces rumeurs propagées depuis lors sur la toile. « Le Président Tshisekedi est certes parti en Belgique où il est toujours ce 10 mars et a sûrement été aperçu à l’hôpital où il est parti effectuer son check-up habituel », précise-t-il.