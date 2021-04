Dakar polluée ce mercredi…attention aux asthmatiques

Les Dakarois qui négligent le port de masque dans ce contexte de pandémie de coronavirus ont intérêt à changer d’attitude, au moins pour aujourd’hui. En effet, en plus du virus qui circule dans la capitale sénégalaise, une augmentation considérable de la pollution de l’air est prévue à Dakar. Une situation qui ne va pas dans le sens de faciliter les choses pour les milliers de travailleurs et de personnes qui doivent faire avec, en ce début de mois de Ramadan. Et cet état de fait va se poursuivre jusqu’à demain.

Selon le Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA), l’indice de la qualité de l’air pour Dakar devrait encore se détériorer pour les prochaines 24 heures. Dans le sillage de celle de mardi, le centre a émis une alerte orange pour la journée de mercredi. D’après le Centre de Gestion de la Qualité de l’Air, cette situation est due à une hausse des concentrations de particules dans l’air ambiant. Pour rappel, dans ces genres de situation, il est toujours conseillé de consulter un médecin en cas d’aggravation ou d’apparition de tout symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux).

Source L’AS