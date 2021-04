2.000 emplois vont être créés en Casamance par…

Créer d’ici trois ans deux mille emplois dans les neuf départements de la Casamance est l’objectif du projet « investissement pour de nouvelles opportunités d’emploi (INOE) que déroule l’organisation des nations unis pour le développement industriel (ONUDI) dans la zone citée plus haut.

Pour cela, il faut accompagner les populations notamment les jeunes porteurs de projet ou d’idée de projet dans plusieurs domaines. Dans cette partie du Sénégal, il y a d’énormes potentialités qui ne sont pas souvent mises en valeurs du fait que les acteurs n’ont pas l’encadrement nécessaire et l’accompagnement qu’il faut. Voilà pourquoi, dans le cadre de ce projet soutenu par «invest for jobs » ou et la coopération allemande, il est prévu une présence auprès des acteurs pour les orienter.

Il faut alors du personnel pour cela et c’est tout le sens du choix de jeunes dits « animateurs économiques » dans le département de Bignona, ils sont 20 à être choisis pour les emplois et sont issus des différentes communes qui composent le département. Ils reçoivent en ce moment une formation théorique et pratique et seront chargés de descendre à la base pour accompagner les acteurs.

Ce projet permettra aux jeunes d’identifier de nouveaux métiers porteurs. Pour le conseil départemental de Bignona, partenaires de l’ONUDI dans ce projet en même temps que les 8 autres départements, c’est une opportunité que les jeunes doivent saisir et l’institution que dirige Mamina Kamara ne compte négliger aucun détail pour que le projet connaisse un succès dans le département.

C’est pour cela que le Président Kamara estime qu’il faut faire un diagnostic pour déterminer les opportunités et les filières, cela permettra selon, de ne pas faire d’erreur. Abordant dans le même sens pour compléter le Président du conseil départemental, Aboubacar Dieng expert en charge du volet promotion du développement économique territorial du projet, il ne s’agit pas de parachuter une politique de création d’emploi du haut vers la base.

La mise en œuvre du projet se décline sur trois niveaux, macro, le niveau méso économique et le niveau micro avec à chaque étape des objectifs. La stratégie s’articule autour de la rationalisation des interventions avec notamment la mise en place un système d’information économique territoriale mais aussi la fédération des services étatiques, techniques et financiers autour du projet. signaler que le projet est financé à hauteur d’environ deux milliards de francs CFA

L. Badiane Journaliste