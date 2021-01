Dalifort : le successeur du défunt maire connu le…

Après une décennie passée sous la main d’Idrissa Diallo, la commune de Dalifort, toujours inconsolable, va connaître bientôt le successeur de son défunt maire (2009-2020). Puisque la procédure de sa succession à la tête de la mairie est enclenchée.

Selon des sources, le conseil communal qui s’est penché sur la question a retenu le jour du scrutin pour la date du 28 janvier 2021. Pour le moment, sur les 46 conseillers communaux, 06 sont en lice pour la succession d’Idrissa Diallo, décédé le 28 décembre 2020. Parmi ces derniers, il y a ses deux adjoints dont son bras droit et une femme. Il s’agit de Thierno Fall, Astou Traoré 1ère adjointe, Cheikhna Diop alias Ségré 2ème adjoint, Mamadou Mbengue (BBY), Alioune Sy et Abdou Diouf.

Pour cette élection du futur maire de Dalifort, c’est le candidat qui aura plus de 23 voix qui sera élu dès le premier tour. A défaut de cela, un second tour va s’imposer pour départager les candidats. Par ailleurs, selon nos sources, c’est Cheikhna Diop alias Ségré qui serait en pole position du fait de sa proximité avec l’ancien maire et de sa maîtrise des dossiers de la municipalité.

En tout cas, le prochain maire de Dalifort aura la lourde tâche de maintenir le flambeau. Mieux, il lui sera difficile de se séparer de l’image de bonne gouvernance laissée en place par le défunt maire. D’ailleurs, lors de la cérémonie d’hommages tenue à son domicile, certains conseillers nous confiaient qu’il serait difficile de le succéder.

Source l’AS