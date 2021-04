Dans le secret du remaniement…Des banquiers, des ingénieurs, des universitaires

Le Chef a toujours sa botte secrète. Ce sera la surprise du Chef de l’Etat Macky Sall qui prépare un remaniement de son gouvernement. Cette fois-ci, un remaniement vraiment en profondeur. Macky Sall a clairement dit dans son allocution à la nation, suite aux évènements sanglants qui viennent de se dérouler à travers le Sénégal, avoir écouté le message qui lui a été envoyé par le peuple sénégalais. Macky Sall semble avoir écouté. Il a déjà annoncé la mise en place d’un fonds de 350 milliards de FCFA destiné uniquement pour l’emploi des jeunes.

Le Président de la République Macky Sall ira plus loin avec le remaniement en profondeur de son gouvernement qu’il prépare. Le peuple sénégalais lui a déjà adressé son message, à lui aussi d’en faire de même. C’est-à-dire en se défaisant de tous les membres de son équipe gouvernementale qui se trouvent coupés du peuple.

Le Président de la République Macky Sall a longtemps été trompé par les faucons du Palais de la République. Des individus dangereux qui sont trempés dans l’âme du complot et qui sont aujourd’hui démasqués. Ce n’est pas pour rien que, Aliou Sall, le frère du Président de la République a élevé la voix publiquement pour crier que Macky Sall est victime d’une trahison à travers ceux qui l’entourent. Aliou Sall n’a pas jeté tous ses propos à l’air.

Macky Sall a compris, et il sait que rien ne lui sert d’être entouré d’une équipe gouvernementale composée uniquement de politiciens prêts à tout faire rien que pour profiter de la situation, de tous les conforts que leur offre leurs positions, rien que pour s’enrichir, de vivre de luxe, de lucre et de gadgets insolemment sur le dos du peuple. Des ministres qui se montrent arrogants, rien des réalités de la vie du peuple sénégalais. Macky Sall va taper fort avec ce remaniement. Et ce sera la surprise du Chef !

Le Président de la République Macky Sall qui a bien écouté le message envoyé par le peuple sénégalais, risque de faire des malheureux parmi les politiciens qui l’entourent.

Selon nos sources, le Président de la République Macky Sall, avec ce remaniement, veut miser sur des technocrates pour mettre la touche finale à son PSE (Plan Sénégal émergent) avant 2024. Selon toujours ces mêmes sources, des banquiers, des ingénieurs et des universitaires vont constituer la future équipe gouvernementale. Les ministres politiciens vont ainsi devoir retourner à leurs bases pour préparer les locales et les législatives à venir, avant que n’arrive la présidentielle de 2024.

La rédaction de Xibaaru