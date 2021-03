le secret du remaniement du gouvernement de Macky Sall, à travers les manifestations violentes qui viennent de se dérouler. Il lui faut répondre aux messages exprimés par le peuple sénégalais. Les Sénégalais disent non à la mal gouvernance, non à l’impunité, non au règne de l’arrogance érigée par leurs dirigeants. Ce que les jeunes veulent, c’est avoir de l’emploi pour pouvoir vivre et entretenir décemment leurs parents. Le Chef de l’Etat dit avoir écouté et compris le message lancé par le peuple sénégalais.

Le Président de la République Macky Sall est pris au mot. Le temps lui est compté. Il lui faut accélérer la cadence. Ce qui passe par un remaniement de son gouvernement avec de gros départs pour pouvoir frapper tous les esprits. La composition du futur gouvernement révèle déjà ses secrets.

Dans le secret du futur gouvernement de Macky Sall

Revoilà donc Macky Sall, et le suspense sur le futur gouvernement qu’on peut appeler gouvernement du changement ou encore gouvernement des…jeunes. Ce sera ça, le grand changement du changement. C’est Macky Sall lui-même qui a annoncé qu’un fonds spécial dédié uniquement à l’employabilité des jeunes va être mis en place.

Ce n’est pas seulement l’intention qui vaut. Tout ceci doit être traduit en actes pratiques, et doit passer par un remaniement en profondeur du gouvernement avec des signaux forts destinés à la nation toute entière. Aucune erreur ne sera plus pardonnée au Président de la République Macky Sall. Il s’est retrouvé dos au mur. C’est pourquoi, il va effectuer le grand changement dans son gouvernement.

Macky Sall va remanier en profondeur avec une forte connotation de jeunes technocrates dans son gouvernement. Le Président Macky compte pour ce faire, selon nos informations, donner la priorité aux jeunes pousses de Benno Bokk Yaakar (BBY) et à plusieurs jeunes technocrates apolitiques ou issus de la société civile. Ce qui sera une bonne chose. Macky Sall compte ainsi répondre positivement dans ce sens à un, parmi tous les messages qui lui sont envoyés par le peuple sénégalais.

Ainsi, il va pouvoir exercer dans la plus grande sérénité en s’entourant d’une équipe qui va se mettre aussitôt à la tâche et qui sera proche des populations. Les populations ne veulent que cela, et Macky Sall en répondant à une telle aspiration, risque finalement de devenir le grand gagnant de cette affaire.

La rédaction de Xibaaru