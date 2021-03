L’APR, Benno la Task force, tous mentent à Macky…

Ils ont pris d’assaut les radios, télés et sites en ligne pour défendre la politique de Macky, ridiculiser Sonko et ses massages érotiques…Ils sont dans leur logique politique. Mais ils mentent tous car s’ils veulent faire croire que tout va bien et que les Sénégalais sont heureux. Ils se mentent, mentent aux Sénégalais et mentent à Macky. Rien ne va au Sénégal, et la covid-19 plombe l’économie.

Climat économie et social du Sénégal…

Il n’y a que des individus membres du pouvoir, capables de voir des étoiles quand le soleil est au zénith pour nous faire croire que tout va pour le pieux au Sénégal. Le Sénégal traverse pour le dire toutes les difficultés. Aussi bien, au plan structurel qu’au plan conjoncturel Le Sénégal est un pays frappé par la pauvreté. Le pays vit mal. Tout est devenu une priorité pour le Sénégal. Aussi bien, dans les secteurs comme l’agriculture, la pêche, le commerce, l’éducation, la santé…, tout ne va pas bien pour le Sénégal.

Malgré tout, des individus portant les manteaux de l’Alliance pour la République (APR), de Benno book yaakar (BBY) ou de la Task force montée à l’intérieur même de la présidence de la République, se mettent à mentir au Chef de l’Etat Macky Sall. De qui se moque-t-on ? Lorsqu’ils se montrent prompts pour investir actuellement les radios, télés, sites d’internet, les journaux en papier, rien que pour défendre la politique de Macky Sall, et ridiculiser Ousmane Sonko et ses massages érotiques. Ils sont en train de se mentir, de mentir au Sénégalais, et de mentir au Président de la République Macky Sall.

Les Sénégalais ne sont pas du tout heureux. Tout va mal pour le pays. Ce n’est rien d’autre que de la fumisterie que de faire croire au Chef de l’Etat Macky Sall que tout va mieux pour le Sénégal. Certes, les partisans de l’APR, de BBY ou de la Task force à l’intérieur du Palais de la République restent dans leur logique politique.

Une occasion leur est offerte de mettre une bonne fois pour toute, hors d’état de nuire Ousmane Sonko qui s’est empêtré lui-même dans une affaire où il est accusé de « viols répétitifs et de menaces de mort avec armes à feu » par la jeune masseuse Adji Sarr. Ousmane Sonko a créé lui-même les propres armes pouvant conduire à sa décrédibilisation politique.

Ousmane Sonko veut faire croire qu’il est la victime d’un complot d’Etat à travers cette affaire le concernant. Il est dans son rôle. Ousmane Sonko pense tromper tout le Sénégal en adoptant une telle stratégie. Ousmane Sonko choisit d’adopter une telle stratégie, car il sait que tout est facile pour rallier à sa cause le peuple sénégalais.

Le pays vit vraiment mal. Outre, les aspects au plan structurel, la pandémie de la Covid-19 plombe l’économie sénégalaise. Des secteurs comme la pêche, le tourisme, le commerce battent de l’aile, depuis que la pandémie est apparue. Alors que voilà des secteurs qui ont toujours fait rayonner l’économie sénégalaise aujourd’hui vraiment en panne. L’argent ne circule plus au Sénégal…Et le peuple devient mécontent. Une situation qu’exploite fort aisément Ousmane Sonko en ce moment.

La rédaction de Xibaaru