Kanye West devient l’homme noir le plus riche de l’histoire des États-Unis

La valeur nette du rappeur américain, Kanye West a été révélée. Kanye West pèse désormais 6,6 milliards de dollars à l’heure actuelle ! Ce qui fait de lui l’homme noir le plus riche de l’histoire des Etats-Unis !

L’activité sneakers et vêtements du rappeur âgé de 43 ans – désormais soutenue par Adidas AG et Gap Inc. – est évaluée entre 3,2 et 4,7 milliards de dollars par UBS Group AG, selon Bloomberg . Un rapport publié par le point de vente le mercredi 17 mars a révélé que la valeur totale de West avait grimpé en flèche à 6,6 milliards de dollars. ( Forbes avait précédemment déclaré West milliardaire en avril 2020.)

Selon Bloomberg, la collaboration à venir entre Yeezy et Gap – qui devrait sortir en magasin cet été – «pourrait valoir jusqu’à 970 millions de dollars sur ce total». En plus d’avoir 1,7 milliard de dollars avec d’autres actifs, «Ye a 110 millions de dollars de son catalogue de musique et 122 millions de dollars en espèces ».

La nouvelle de la valeur de Kanye intervient quelques jours après sa 22e victoire aux Grammy Awards du meilleur album de musique chrétienne contemporaine pour son album Jesus Is King. Cela survient également au milieu de sa rupture avec Kim Kardashian, qui a demandé le divorce le mois dernier.