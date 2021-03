« J’ai 26 ans mais je fais pipi au lit, aidez-moi »

Le pipi au lit ne concerne pas que les enfants et adolescents. Ce phénomène baptisé énurésie touche aussi les adultes. Pour mieux vivre avec l’énurésie et de la combattre, il est nécessaire d’en connaître les causes.

« Je suis une fille. J’ai 26 ans mais je fais pipi au lit. Des fois je me demande si je suis maudite. Cette situation fait que je repousse tous les hommes qui veulent me marier parce que je me dis que si je me suis marié, ça sera très honteux de faire pipi au lit dormant avec mon mari.

J’ai déjà cherché à trouver des solutions en priant et en faisant des jeûnes sans avoir des solutions. Parfois je me prive de manger le soir ou de boire d’autres liquides pour ne pas faire pipi. Comme je dors seule, personne dans ma famille ne connais pas ma situation parce que j’ai honte d’en parler pour ne pas être juger. Je ne voyage pas, faute d’aller chez une tante ou mes grandes sœurs. Parfois on me traite d’égoïste parce que je me suis renfermée sur moi-même à cause de l’anomalie que j’ai.

Je peux faire même trois mois sans le faire mais ça revient toujours. S’il vous plaît, veillez m’aider. Si quelqu’un connait une solution ou un remède qui peut soulager ma peine, je serais très contente de trouver la solution à mon problème. Cette situation est devenue comme un blocage dans ma vie. Parfois, j’ai des idées de me suicider parce que je me sens différente des autres filles de mon âge. Pardon, aidez-moi je vous en supplie ».