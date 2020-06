Décès de la mère de Mimi : Cissé Lo présente ses condoléances…

La présidente du Conseil Économique Social et Environnemental ( CESE), Madame Aminata Touré dite Mimi , vient d’ être frappée par le deuil. L’ancienne cheftaine du gouvernement de la République du Sénégal a perdu, dimanche, sa mère. Depuis, les condoléances fusent de toutes parts. L’ honorable député et premier vice-président de l’Assemblée nationale, ému par cette nouvelle effarante, a ainsi présenté ses condoléances.

« C’est une immense perte. Perdre une mère biologique est une douleur que l’ on ressent toute la vie durant mais, il faut se plier à la volonté divine. En cette circonstance si douloureuse, je voudrais m’ incliner devant la mémoire de la disparue et présenter mes très sincères condoléances ,d ‘abord, au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, aux membres de son gouvernement, à l’ APR et à la coalition présidentielle, le Bennoo Bokk Yakaar, à Madame la Présidente Aminata Touré dite Mimi , à toute sa famille, ses amis, partisans et sympathisants politiques. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle! Amen »,a laissé entendre le Président sortant du Parlement de la CEDEAO.