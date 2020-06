Lass Badiane : « Des Présidents Africains et Européens s’identifient à Macky Sall »

Paiement des factures d’eau et d’électricité des ménages les plus pauvres pour 18,5 milliards, 12,5 milliards de francs CFA ont été remis aux familles des émigrés, 69 milliards pour l’achat de vivres destinés aux plus démunis;

64,4 milliards alloués au secteur de la Santé;

Une remise partielle d’une dette fiscale due par les entreprises et les particuliers de 200 milliards;

Apurement de la dette intérieure 302 milliards consacrés au paiement dus aux fournisseurs de l’Etat;

Différé de paiement d’impôts et taxes jusqu’au 15 juillet 2020;

100 milliards dédiés à l’appui direct des secteurs les plus touchés.

À ce effet 77 milliards ont été débloqués pour le tourisme et les transports;

3 milliards pour les acteurs culturels…

Malgré tous ces fonds mobilisés et ces dépenses effectuées, le président de la République veut continuer à bâtir un modèle économique durable et plus fort avec toutes celles et ceux qui se sont engagés depuis le début de cette crise.

Aucune augmentation d’impôts n’est prévue malgré l’arrêt de l’économie mondiale et ses conséquences sur notre pays. Les grands chantiers du président ont repris et vont être livrés dans les délais car avec l’industrialisation, le Sénégal est de plus en plus productif.

Sans oublier des mesures administratives en faveur des entreprises et des particuliers.

Des milliers de vies ont été sauvées par les choix et les actions stratégiques du président de la République Macky SALL.

Il a été récemment le porte-parole de l’Afrique pour l’annulation de la Dette assortie d’un Plan de rééchelonnement de la dette commerciale qui permettra à notre continent d’avoir un nouveau départ, dans le cadre du nouvel ordre économique mondial.

N’avez-vous pas remarqué que des chefs d’Etats africains et européens s’identifient à son excellent management dans la prise des bonnes décisions aux bons moments ?

Les sénégalais dans leur écrasante majorité sont fiers du travail titanesque accompli par le président Macky SALL. C’est inédit !

Nos concitoyens le mesurent pleinement et ne se laisseront pas emporter par le bavardage gluant d’opposants illégitimes et aigris qui n’ont pas soutenu nos concitoyens dans cette crise.

Le président ne répondra pas aux turpitudes et aux carences de ces maîtres chanteurs journalistes et politiciens.

LASS BADIANE RESPONSABLE APR GRAND YOFF