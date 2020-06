La mort si douloureuse a parfois des vertus. L’ annonce,ce dimanche, du décès de la mère d’Aminata Touré dite Mimi a ému plus d’un… politicien. Tant les annonces de compassion sont ressenties ,tous azimuts. Abdoul Mbaye, son prédécesseur à la station primatoriale a très présenté ses vives condoléance à la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental ( CESE). Le jeune Bara Ndiaye en guerre totale avec l’ ancien Ministre garde des Sceaux Ministre de la Justice , a aussi fait preuve de grandeur et de sagesse en envoyant à sa tante Mimi un fort message de condoléances .El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué , très rebelle ces derniers temps contre la bonne dame Mimi, s’ est impressionné avec une voix rauque et pleine de émotion dès le annonce de la triste nouvelle . Les Modou Ndiaye « Rahma », Abdoulaye Khouma, Abdou Ndiaye etc. ont préféré , eux aussi, marqué le deuil qui frappe leur « amie ».Tout pour dire que la mort peut aussi rapprocher des positions,jadis, si distantes. Une de ses vertus, peut- être…