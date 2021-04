Décès de l’élève sous-officier : La police sort de son silence

La police sort de son mutisme pour apporter des précisions sur le décès de de l’élève sous-officier de police Abdoul Kader Johnson, survenu ce 24 Avril 2021 à l’hôpital principal de Dakar. Ce dernier, selon le communiqué de la police, est mort naturellement.

« l’élève sous-officier Johnson, définitivement admis au concours de recrutement direct des élèves sous-officiers de police session 2019, fut incorporé le mardi 20 avril 2021 à l’École Nationale de Police et de la Formation Permanente pour débuter sa formation initiale avec la 46ème promotion. (…). Arrivé à ladite école, il a suivi avec tous ses camarades toutes les procédures d’enregistrement avant d’intégrer le rassemblement organisé par le personnel d’encadrement. C’est à la suite du briefing et après le repas, qu’il a signalé des douleurs au niveau des membres inférieurs et fut mis à la disposition de l’infirmerie pour observation », lit-on dans le communiqué.

Le Bureau des relations publiques de la police nationale de préciser que « Abdoul Kader Johnson resta à l’infirmerie jusqu’au vendredi 23 avril, avant d’être évacué à l’hôpital Principal de Dakar où il décéda le 24 avril 2021 à 00h 44mn », rajoute la note.

A l’hôpital Principal de Dakar, une autopsie a été faite sur le corps du défunt pensionnaire de l’UGB, qui a fini par révéler une mort naturelle, selon la police. « Des conclusions du médecin légiste, il ressort : une mort naturelle, à la suite d’une défaillance multiviscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d’hépatopathie chronique », conclut le communiqué.