Hommage à Ndèye Seck « Signature », Par Abdoulaye DIOP, Ministre de la Culture et de la Communication

Nous la savions malade, étions attentifs à l’évolution de son état de santé et espérions avec force qu’elle se rétablirait et reviendrait bientôt.

Hélas, c’est bien plutôt le décès de Ndèye Seck Signature, survenu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mai 2020, qui vient nous plonger dans une tristesse incommensurable.

Nous ne pouvons que nous incliner devant la volonté du Tout Puissant et lui exprimer notre gratitude d’avoir permis à notre pays et à l’Afrique de connaitre la voix enchanteresse et envoutante d’une cantatrice de légende désormais installée dans l’éternité.

Virtuose, parmi les virtuoses, Ndèye Seck avait su faire valoriser avec génie sa voix sublime par des sonorités traditionnelles et modernes. « Tradi-modernes » aurait dit l’un des plus célèbres arrangeurs de sa production musicale, le regretté Maitre Cheikh Tidiane Tall.

Appartenant, comme elle l’a toujours souligné elle -même, tant par l’âge que par le talent, à la génération dorée des Khar Mbaye Madiaga, Soda Mama Fall et autre Fatou Talla Ndiaye, Ndèye Seck Signature aura marqué notre musique d’une empreinte éblouissante, d’une « Signature » indélébile, pour nous référer au titre du célèbre tube qui lui a valu son sobriquet, qui la maintiendra vivante dans nos oreilles et dans nos cœurs.

En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du Chef de l’Etat et de toute la communauté artistique présenter mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à la nation sénégalaise tout entière.

Puisse Allah, le Tout Puissant lui accorder, en ce mois béni du Ramadan , un repos éternel et bien mérité dans Son Paradis éternel !