Déclarée morte…Halima Gadji réapparait avec une plainte

Halima Gadji est bien vivante. Saine et sauve. Mais, en colère. Sa mort a été annoncée sur un mystérieux compte Tik Tok. La mauvaise blague a fait le tour de la toile et suscité de vives émotions chez les fans de l’actrice de la série Maîtresse d’un homme marié et au sein de sa famille.

Dans les colonnes de L’Observateur, elle déclare : «Ma sœur et mon frère m’ont envoyé les vidéos tik-tok avant-hier soir. Abasourdie, je suis allée signaler la page et j’ai alerté sur mes différents comptes en disant qu’il s’agissait d’une fausse information», indique l’actrice.

D’ailleurs, sur le coup, l’actrice ne pensait pas que la nouvelle de sa mort allait avoir autant d’ampleur. Malheureusement, à son réveil hier, l’information de son rappel à Dieu a pris une toute autre dimension. «Malheureusement, l’information a été relatée sur les pages congolaises, ivoiriennes… Tous mes followers m’ont envoyé des milliers de messages. J’ai reçu des multitudes d’appels. Une chose que je déplore.»

Furieuse, Halima Gadji poursuit : «La personne qui a annoncé ma mort, a pris comme prétexte ma maladie juste pour booster ses vues. Quand je parle de santé mentale, c’est pour alerter les gens, pas pour qu’elle se retourne contre moi. Depuis que j’en parle, je reçois beaucoup haine sur les réseaux et c’est déplorable.»

La fausse nouvelle de la mort de l’actrice a eu son lot de conséquences. D’après elle, une de ses tantes du côté maternel a été admise aux urgences à cause de cette fausse information. «Une tante a piqué une crise suite à la diffusion de cette fausse nouvelle et s’est retrouvée aux urgences. Ça aurait pu la tuer. Il y a pleins de gens qui ont reçu ce message. Cela les a affectés», lâche-t-elle un brin triste. Même si l’identité du propriétaire du compte tik tok n’est pas encore connue, l’actrice est sur une piste.

«Apparemment, c’est quelqu’un qui se trouve en Italie et l’intérêt derrière cela, c’est de se faire de l’argent avec des vues et partages. Il s’agirait d’une femme. Je ne compte pas rester les bras croisés…»

Un sentiment de tristesse et de honte l’anime. «Je suis triste. J’ai de la peine pour les gens qui m’aiment et qui se sont donné du mal pour savoir, si je suis en sécurité. Demain, ça peut vraiment arriver. Je peux mourir demain, et les gens ne vont pas le prendre au sérieux. Ce n’est pas drôle.» L’actrice enchaîne : «il faut qu’on signale cette page. Il y a des gens qui sont sensibles et ils seront affectés. Le fait qu’elle ait utilisé ma maladie me fait très mal, car il y a des gens qui sont atteints de dépression et qui sont suicidaires. Malgré tout le mal qu’elle fait, cette page est assez suivie. C’est déplorable ».

Pour l’heure, Marième Dial ne compte pas laisser un tel acte impuni. «Dès demain, je vais porter plainte à la cybercriminalité. Il faut que de tels agissements cessent». C’est, on ne peut plus clair !