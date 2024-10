Démarrage de la campagne : Aminata Touré sonne le rappel des troupes

À la veille du démarrage de la campagne électorale, Aminata Touré appelle tous les responsables de Mimi2024 à rejoindre les comités électoraux du Pastef.

«À la veille du démarrage de la campagne électorale, j’engage tous les responsables, militants et sympathisants de Mimi2024 à travailler activement à la base, auprès des communautés et dans les comités électoraux où beaucoup sont responsabilisés pour une très large victoire de notre liste, la liste PASTEF afin que les ambitions du Projet Sénégal 2050 se réalisent au bénéfice des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des pères de familles et de toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays. Excellente campagne à tous dans la paix et la sécurité et que la Victoire soit belle. Motali yéné le 17 novembre», a écrit Aminata Touré sur Facebook.