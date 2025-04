Mahammad Boun Abdallah DIONNE, l’illustre inconnu…un an déjà

Aujourd’hui Samedi 5 Avril 2025, un an jour pour jour après la mort de l’ancien Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne

Lorsque tu tirais de ta poche et me remettais le livret « ASMA OUT TAHLIL », condensé de 37 noms d’Allah le Tout-Puissant, sous la plume de notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba (RTA), je ne savais pas qu’il s’agissait d’un pont invisible, d’une liaison virtuelle, que tu construisais entre nous à travers le contact permanent avec ces écrits qui ouvrent la voie à ceux qui aspirent au bien.

J’avais accepté ce présent à l’époque sans en saisir la véritable portée. Mais aujourd’hui, en me remémorant ta dernière conférence sur la vie et l’œuvre du Cheikh, improvisée ce jour de Magal à Ouakam, un de nos sanctuaires familiaux, j’ai fini par mieux comprendre l’importance de ton ancrage dans le Mouridisme et ta foi en ton Guide, avec qui tu entretenais une relation particulière.

Cette « master class » nous avait permis de découvrir un autre homme, cet inconnu qui sommeillait en toi. Il n’était ni l’homme politique engagé, ni le banquier, ni l’ingénieur-bâtisseur, encore moins l’informaticien, sur lesquels beaucoup ont témoigné récemment.

Nous découvrions cet inconnu qui est passé trop vite dans nos vies, mais qui nous aura marqués par des conseils avisés, une forme d’urbanité simple, accessible et authentique, car ancrée dans ce qu’il a toujours voulu être : un bon « talibé mouride ».

Que le Tout-Puissant t’accueille au paradis !

Mass Thiam – Administrateur de sociétés