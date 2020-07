Denise Mbow du PDS : « Notre seul projet…reconquérir le Pouvoir avec Karim Wade »

Le remaniement gouvernemental tant annoncé aiguise bien des appétits au niveau d’une certaine caste politique incapable de se situer entre l’Opposition et la Majorité tellement elle est prise en otage par l’envie de goûter à nouveau aux délices du Pouvoir.

Ces opportunistes politiques sans conviction et esclaves de leur amour pour les jouissances mondaines ont cherché mille et un prétextes pour quitter leur parti d’origine et se mettre à la disposition de Macky Sall qu’ils ont pourtant farouchement combattu pendant toutes ces années.

Macky Sall, avec tout ce qu’il a commis, serait-il subitement meilleur et plus fréquentable que leur ancien parti qui leur a déjà tout donné et qui les a faits connaître ?

Le comble du ridicule est de faire croire, via des articles dans les derniers-nés des journaux, et avec leurs complices encagoulés au sein de notre parti, que le PDS serait aussi concerné par un gouvernement d’union nationale à venir.

On leur rappelle qu’au PDS, le remaniement prochain que concocte Macky Sall n’est nullement à l’ordre du jour.

On leur rappelle que la dignité est une valeur sacrosainte inscrite tout haut dans la devise du PDS qui réaffirme son ancrage dans l’opposition et sa détermination de ne jamais abdiquer face à l’acharnement d’un Pouvoir lâche et moribond.

Le seul projet du PDS est resté le même : reconquérir le Pouvoir avec Karim Meïssa Wade afin de poursuivre le projet de développement du Sénégal engagé par le Président Abdoulaye Wade durant son magistère.

Denise MBOW

SG communale des femmes de PDS Mbour,

Présidente départementale des Femmes,

Membre Comité

Directeur du PDS,

Membre de la FNCL