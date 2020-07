Denise Mbow (PDS) : « la vente d’Eden Roc est une forfaiture »

Contribution de Denise Mbow du PDS sur la vente des appartements EDEN ROC dans l’exécution de la décision de la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI)

Cessez la farce » Eden Rock » n’est pas à Karim Meissa Wade

L’annonce de la vente des appartements d’Eden Rock, propriété de la famille Bourgi, est une forfaiture de plus dans cette grave injustice qu’a été un procès dont les Nations-Unies demande la révision.

Mêler le nom de Karim Meïssa Wade à ces appartements constitue une diffamation d’une extrême gravité car le candidat du PDS n’y a aucune part de propriété.

Son nom ne figure pas dans les documents de propriété.

Monsieur Karim Meïssa Wade a été blanchi par l’ONU, la CEDEAO, la Banque Mondiale, ainsi que toutes les juridictions étrangères réputées qui ont eu à se prononcer.

Au lieu de poursuivre cet acharnement, cet entêtement triste et ridicule, l’État du Sénégal devrait plutôt mettre fin à l’exil de cet illustre fils du Sénégal qui a construit les plus belles infrastructures de notre pays et qui y a attiré les investissements les plus colossaux.

La fin de l’exil forcé du Président Karim Meïssa Wade est un impératif et l’État devrait s’y atteler.

Nul n’a le droit d’empêcher un Sénégalais de venir dans son propre pays.

Le retour de Karim Meïssa Wade est une exigence qui est vouée à se réaliser.

Que prenne fin enfin cette grave injustice !

Le Chef de l’État est appelé à prendre ses responsabilités afin de faire cesser cette énorme injustice.

Denise Mbow

SG des Femmes de la commune de Mbour,

Présidente départementale des Femmes,

Membre du Comité Directeur du PDS,

Membre de la FNCL