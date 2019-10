Le Sénégal noté à l’ONU…L’affaire Karim Wade évoquée

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU note le Sénégal : Le Conseil qui s’est réuni à Genève, salue la Constitution de la République du Sénégal comme l’une des meilleures au monde, et la législation du pays en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Le dossier de Karim Wade a été évoqué par les experts qui veulent l’extinction de la peine au-delà de la grâce. Les experts du Comité se disent préoccupés par les violences policières répétées à l’encontre de manifestants, le recours excessif à la détention provisoire et la pénalisation des délits de presse. La surpopulation carcérale de 230% et la situation incompréhensible des enfants de la rue sont aussi des points faibles du Sénégal, a rapporté hier notre confrère basé à Genève Gorgui Wade Ndoye