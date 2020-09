Département de Keur Massar : Frapp parle de « fausses solutions »

Le président Macky Sall s’est rendu ce jeudi matin à Keur Massar au chevet des populations impactées par les inondations. Une occasion qu’il a saisi pour annoncer qu’il compte ériger Keur Massar en département. Une décision que les secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP trouve inopportun. Guy Marius Sagna parle de « fausses solutions ».

En quoi d’avoir plus de 500 collectivités locales a sorti le Sénégal et les Sénégalais de la pauvreté et du sous-développement ?

Pour le SEN du FRAPP ce PDLI ne fait que prouver ce qu’il martèle depuis des années. Les élus de ce pays volent l’argent du peuple et encouragent le pillage du Sénégal par l’impérialisme. C’est ce pillage du Sénégal par des Sénégalais en alliance avec des néocolonialistes qui rendent le Sénégal exsangue. Et donc au lieu de régler les problèmes d’assainissement en 02 ans ou 05 ans, il faut plus de 10 ans. Voilà pourquoi il faut plus de 10 ans pour réceptionner la maternité de l’hôpital Le Dantec. Plus de 10 ans après et jusqu’à présent le centre de santé de Jaxay n’est pas encore prêt. C’est la raison pour laquelle le président Macky Sall fait des poses de première pierre. Les travaux commencent 05 ans après et finissent 10 ans après.