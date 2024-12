Dérives dans leur fonction : Les ASP rappelés à l’ordre (document)

Face à la recrudescence de comportements inappropriés de certains assistants à la sécurité de proximité (ASP), la Direction générale de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité rappelle les règles strictes d’éthique, de déontologie et de discipline. Une note de service met en garde contre les dérives constatées, notamment le port illégal de tenue, d’attributs et accessoires appartenant aux forces de défense et de sécurité (FDS), les écarts de langage ou d’agissements, en insistant sur l’importance du port réglementaire de l’uniforme et du strict respect des missions assignées. Des sanctions disciplinaires sont prévues pour les contrevenants, afin de préserver l’image et l’intégrité de l’institution.