On parle de réconciliation entre Macky et son mentor politique, Abdoulaye Wade. Et les retombées de ces retrouvailles devraient aboutir au retour de Karim Wade et à son amnistie. Certains journaux et sites locaux ont commencé a évoqué le retour de Karim Wade. D’autres disaient que « Karim a fait sa valise ». Mais loin de là…Des sources bien introduites nous affirme tout le contraire.

Karim n’a pas confiance

« Karim croit à la sincérité des autorités religieuses et de son père…Mais il n’a pas confiance à Macky Sall » selon un conseiller de Karim. « Karim veut bien rentrer mais il risque encore la contrainte par corps en ce qui concerne l’amende qui lui a été infligé par la CREI*…c’est pour cela qu’il a décidé d’attendre » ajoute-t-il.

Karim attend l’amnistie

Tout l’entourage de Karim est unanime sur une seule chose : l’amnistie avant le retour. « Karim a décidé d’attendre d’être amnistié avant de rentrer sinon il ne va pas se jeter dans la gueule du loup Macky Sall ».

Selon les Karimistes, « Karim va rentrer mais avec dignité et ceci sous-entend l’amnistie ». Tout ceci résume le manque de confiance de l’entourage de Karim Wade qui veut être prudent. « Macky Sall a montré sa haine vis-à-vis de Karim depuis 2013 et il est allé jusqu’à l’exiler. Donc pourquoi devrions-nous croire à cet homme tout simplement sur une poignée de main avec Me Abdoulaye Wade ? »