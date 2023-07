Des étudiants lancent un projet pour la réhabilitation de la bibliothèque de l’UCAD

TITRE : REPARATION-RESTAURATION-REHABILITATION-REVALORISATION-RESECURISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP «5R/B-UCAD».

SOURCE D’INSPIRATION : Extrait du Saint Coran sourate 20 Taha verset 114 «Houl Rabbî zidnî ilmâ». «Dieu augmente mes connaissances ou Dieu donne-moi le Savoir». C’est une prière que Dieu détenteur du Savoir, de la Sagesse et de la connaissance, ordonnât au prophète Mohamad «PSL» de prononcer. Les musulmans attentifs et pieux en quête de bienfaits, s’en servent quotidiennement en 100 Astafurlah, 313 Rabbî zidnî ilmâ, 100 Salatou Ala Nabi. La Bibliothèque est le terrain d’application de cette prière dans son statut de recherche, de savoir et de connaissance d’où tout l’intérêt de la préserver de tous dégâts.

BASE DE REFERENCE : Mémorandum de l’Association ETUDIANT ENTREPRENARIAT AFRIQUE «EEA» intitulé : Incendie de la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop : Analyses du fait déplorable. Actions préconisées en commun.

Fiche Synoptique du Projet «5R/B-UCAD» :

GENESE DU PROJET «5R/B-UCAD»: Le projet intitulé: REPARATION-REHABILITATION-RESTAURATION-REVALORISATION-RESECURISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE Cheikh Anta Diop judicieuse «5R/B-UCAD» est le fruit de réflexion. Il est mis en forme suite à des échanges d’idées fructueuses, partagés dans le WEB. Des centaines de milliers internautes 947 925 internautes de divers horizons, tout sexe et profil professionnel confondus partant ont participé. Cette table digitale a duré quatre heures d’horloge dans l’internet et ses dérivés technologiques ; réseaux sociaux, WhatsApp, webinaire et autres formes et outils de communication de l’heure.

Thème : Quelles actions fort innovantes et bien réfléchies à poser pour apporter des solutions idoines, suite à la désolation générale du peuple, en référence au macabre incendie, perpétré à la Bibliothèque de l’UCAD ?

Attentes : Mise en place de projets fédérateurs conviant l’élan volontaire et solidaire du peuple de différentes catégories sociales et professionnelles. Lesquels actes fédérateurs concourent à consolider des remèdes, au chevet du magasin de trésor sauvagement détruite : L’incendie de la Bibliothèque de l’UCAD trouble notre conscience citoyenne. Agir doit être le leitmotiv au-delà des lamentations bien que justifiées. La recommandation retenue suite à cet échange interactif est la mise en place de ce projet dans son libellé combien important et porteur : REPARATION-RESTAURATION-REHABILITATION-REVALORISATION-RESECURISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP «5R/B-UCAD».

UN FONDS DIGITAL D’APPUI AUDIT PROJET est conçu comme Véhicule d’investissement volontaire. Lequel produit financier à visage universitaire constitue, le mécanisme de souscription volontaire. C’est le bras financier du projet mère «5R/B-UCAD». L’initiative repose sur le doigté managérial d’EEA en partage avec tous les présents ayant participé au terme de référence du webinaire.

MISE A NIVEAU DU PROJET «5R/B-UCAD»: Le projet estudiantin est posé suite à une série de webinaire axée, sur le drame dont tout le peuple ne cesse de déplorer et de regretter amèrement. Ce fut par une approche participative et inclusive. Dans le déroulement et dès l’entame des discussions des propos sévères ont été prononcés pour décrier, fustiger, punir ce fait ahurissant constaté dans la destruction de la Bibliothèque de l’UCAD. L’Association Etudiant Entreprenariat Afrique «EEA» est l’initiatrice de cette rencontre tenue par une approche numérique est une association panafricaine. Ce regroupement de style nouveau, comprend en partie nombreuse : les étudiants «es» de l’ensemble des universités et des instituts supérieurs de formation du Sénégal. A cette longue liste nationale si prestigieuse de jeunes membres ; s’ajoutent les étudiants «es» des universités africaines ; en plus de ceux fréquentant les universités occidentales.

Ce parterre d’étudiants et d’étudiantes ont un dénominateur commun : faire sortir de l’Afrique du marasme et des distorsions qui freinent son bon devenir. Les étudiants «es» sont l’avenir de l’Afrique. Notre jeunesse universitaire est apte, disposée et disponible à bâtir une Afrique sevrée, de tous les maux dégradant le développement durable du vieux continent. Tout au long du Webinaire étalé sur la toile, ils se sont appesantis sur le fait insolite et macabre. Ils ont déploré le constant ignoble des décombres et les conséquences néfastes. «C’est inacceptable» dirent-ils en commun. Ces derniers ont demandé des sanctions très sévères pour les auteurs reconnus. Pour eux aucun étudiant responsable n’est capable de se lier encore moins se solidariser dans cet acte odieux. Dans ce cadre d’échange digital ils ont préconisé des actes fédérateurs pour que vive à jamais la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop. Dans cet élan de bonne volonté il a été retenu sans ambages et engouement solidaire l’idée d’un projet fédérateur dénommé : REPARATION-RESTAURATION-REHABILITATION-REVALORISATION-RESECURISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP «5R/B-UCAD». Le financement dudit projet est le résultat de l’ingénierie financière qui sied à tel genre de projet dont le peuple est acteur et bénéficiaire.

JUSTIFICATIONS DU PROJET «5R/B-UCAD»: L’incendie ayant ravagé la bibliothèque de l’UCAD est sur toutes les lèvres, tellement que ce désastre est inqualifiable, rarissime et désolant à plus d’un titre, partout dans le monde. Le Sénégal est en deuil parce qu’ayant perdu ce qui constituait sa richesse son patrimoine. «Un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle» dixit Amadou Hampâté Bâ. Dès lors quelle indignation et colère, suite à une bibliothèque universitaire brûlée à tort. D’autant plus que ce fait macabre se situe à l’ère de l’intelligence artificielle cadrée dans la recherche du savoir. Nul ne saurait valider cet acte de barbarisme encore moins cautionner les motivations. Au contraire, tel événement plus que fâcheux est fort déplorable et décrié à outrance. La surprise continue d’être commentée. Les critiques sont acerbes. La calamité demeure une désolation. Le malheur est qualifié d’excessif en terme de perte sans commune mesure inadmissible dans le landerneau universitaire.

FONDAMENTAUX DU PROJET «5R/B-UCAD»: Le bilan du désastre universitaire reste lourd. L’incendie de la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop est inadmissible. Ce ravage inqualifiable accable toute la population sénégalaise et les partenaires au niveau international. La barbarie incendiaire si sauvage, est dénoncée partout par ailleurs d’une manière unanime. Le constat est désastreux et étouffant. Les faits constatés sont horribles, ignobles, abominables. C’est l’âme même de l’Université Cheikh Anta Diop qui a pris feu détruisant tout un patrimoine glorieux. C’est ce qui ressort d’une première étude suite à ce webinaire orienté vers ce désastre universitaire. Tout un trésor et bien économique est détruit sauvagement, sans aucune raison quelconque. Il est urgent de poser des actes réparateurs. Les universitaires au premier rang.

ARGUMENTAIRES DU PROJET «5R/B-UCAD»: Les images prises et relayées restent pitoyables, déplorables et désolantes. Les lamentations continuent de couvrir cette barbarie. Elle est fort condamnée avec rigueur. C’est une catastrophe rarissime qui a bouleversé l’esprit de toute la population du Sénégal. Les partenaires au développement sont offusqués. Les motivations incendiaires de tout ordre, sont accablées de critiques acerbes. En plus des blâmes, des prohibes, des reproches. Rien ne justifie tel acte de délit punissable aux plus hauts degrés. Un traumatisme intellectuel a envahi toutes les catégories sociales et professionnelles. En ligne de mire l’élite intellectuelle qui dans des regroupements divers ont donné leurs avis en critique. A présent il faut passer à une étape concrète pour ce qui est du renouveau de la Bibliothèque de l’UCAD.

PILIERS DU PROJET «5R/B-UCAD»: Les auteurs de cette hécatombe intellectuelle sont drainés dans la boue. Ce sont de vrais brigands punissables avec la plus haute sentence qui sied. La société civile s’est fait entendre avec désolation. Les partis politiques ont fustigé largement la perte de ce trésor. Les chefs religieux à travers leurs sermons n’ont pas épargné les auteurs de cette barbarie. Ils se sont mis à pleurer suite à l’incendie de cette source de savoir. Ces régulateurs sociaux et directeurs d’opinion appellent au retour des valeurs d’homme sénégalais. Les associations de jeunes ne cessent de se désolidariser avec les auteurs de ce crime incendiaire. Tel est ainsi rapporté l’atmosphère brulant par la presse. Toutes les rédactions et en première page se sont désolidarisées avec quiconque ayant pris part à ce drame. Les médias ont fait appel à la retenue et aux règles régissant la bonne conduite et l’importance de l’existence d’une bibliothèque universitaire. A date il est question de la réparation des dégâts.

ELEMENTS D’APPRECIATION DU PROJET «5R/B-UCAD»: Les universités de tout pays ne sauraient atteindre d’une manière efficace leurs objectifs sans l’appui du contenue enfouies dans les bibliothèques universitaires. La bibliothèque fait partie intégrante de l’enseignement ou la documentation. Elle joue un grand rôle. La bibliothèque universitaire, est au cœur de l’enseignement supérieur. Cet édifice a toujours bénéficié de sécurité saine et un respect adéquat de moyens permettant à ce temple du savoir et de la connaissance de jouer pleinement le rôle social de développement qualitatif et quantitatif qui lui est dévolu sont mis en place. Ce rôle social bien que difficilement quantifiable chez l’usager est indéniable aussi bien dans sa vie professionnelle que sociale. Les parties prenantes de la bibliothèque universitaire, rappellent les différents rôles que joue l’exploitation des ressources documentaires dans la vie des usagers. Ce rôle est capital en ces termes : La bibliothèque permet à chacun d’enrichir son imaginaire et sa sensibilité, de développer son autonomie, de construire son jugement. Par ricochet, de s’ouvrir à la mondialisation. La maîtrise de la culture écrite et le développement de la lecture constituent des moyens privilégiés d’appropriation du savoir, de lutte contre l’échec universitaire, d’exercice plein et entier de la citoyenneté, de démocratisation culturelle. La bibliothèque universitaire est un terreau d’application dans l’éducation, la formation, la culture, la communication de l’homme. C’est l’avis des adeptes de la revalorisation des ressources humaines centrée pour le développement durable de nos nations.

Passons aux étapes de : REPARATION-RESTAURATION-REHABILITATION-REVALORISATION-RESECURISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP «5R/B-UCAD».

L’institution liée à l’université, la bibliothèque universitaire est en effet destinée à accompagner les enseignements et les recherches, mais aussi à exercer d’autres fonctions, notamment d’accompagnement des étudiants, en les aidant dans leur travail tout en leur ouvrant des horizons et en participant à enrichir leur carrière.

Serigne Saliou Fall

Expert en Management de Projet. Finance.

Personne Ressource et bénévole de l’Association Etudiant Entreprenariat Afrique(EEA).Récépissé administratif et juridique délivré sous le N°11450/M.INT.CL/DAGAT/DEL/AS

Dakar le 4 Juillet 2023.