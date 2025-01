Des illusionnistes aux commandes  (Par Papa Cissé)

Des illusionnistes aux commandes

Le projet vendu à la jeunesse sénégalaise n’a jamais été de la proposer à des prestations dans des plantations espagnoles au lieu et place de mettre en œuvre une bonne politique de jeunesse.

Pour rappel et bien des années avant l’élection de ce nouveau régime, des statistiques sur la démographie ont longuement insisté sur la forte croissance de la population jeune, majoritaire à plus de 70% et des constats sur une politique gouvernementale de jeunesse dépassée, catastrophique, incapable de répondre aux moindres besoins.

Dans cette situation presque chaotique, post covid et son parfum de tensions qui empestait le climat de paix, le Sénégal était comme assis sur du combustible.

Et dans ce contexte très tendu où tous les signaux étaient rouges, seuls un pouvoiriste et un populiste assoiffé de règne pouvaient penser jouer avec des allumettes là où d’autres dirigeants politiques plus avertis ont refusé tout dialecte incendiaire.

Des émeutes ont précédé votre élection, espoir d’un nouvel élan avec des dirigeants jeunes.

Pour assurer son avenir, une jeunesse a choisi sa génération.

Il semble très tôt de tirer un bilan pour ce quinquennat en cours mais le constat actuel est que l’horizon n’augure rien de promettant si ce n’est que la continuité par rapport à certaines pratiques mesquines est manifeste.

Maintenant l’heure n’est plus aux discours souverainistes qui sous-entendent protéger les plus jeunes contre la prédation occidentale mais votre solution se refuge dans ces accords qui encouragent l’exode massif, l’émigration ou la fuite de cerveaux.

La politique de jeunesse de votre gouvernance, repose désormais en partie sur la main d’œuvre agricole à l’étranger, très loin des frontières africaines.

A défaut de promouvoir notre agriculture sous l’égide du don de soi, vous choisissez de propulser l’économie d’un pays d’un autre continent.

Quel paradoxe pour ceux-là qui crient la rupture dans tous les cieux alors qu’ils foulent au pied les principes de souveraineté.

Papa CISSÉ

Membre de la cellule de communication de LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS / RÉEWUM NGOR