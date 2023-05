A l’hôpital, des médecins découvrent des vers dans ses…testicules

Un homme consulte pour des douleurs aux testicules, les médecins y découvrent des vers

En Inde, un homme s’est rendu dans une clinique après avoir remarqué un gonflement au niveau de ses testicules. Les médecins lui ont diagnostiqué la présence de parasites.

Les médecins ne s’attendaient certainement pas à faire cette découverte en rencontrant ce patient. En Inde, un homme âgé de 26 ans a créé la surprise dans une clinique de santé sexuelle. La source de son mal, localisée au niveau des testicules, venait tout droit de parasites.

Des médecins découvrent des vers dans les testicules d’un homme

Originaire de New Delhi, le patient s’est plaint de douleurs au testicule droit, qui était sensible et gonflé. Lors de son auscultation, les médecins ont repéré « des structures linéaires en mouvement », rapporte le Daily Mail. Elles se trouvaient dans une voie transportant le liquide et les globules blancs dans le scrotum, et réalisaient comme « une danse » à l’intérieur du corps de l’homme.

Leur diagnostic était sans appel : il s’agissait d’une filariose lymphatique. Le jeune Indien a reçu un traitement antiparasitaire de trois semaines, à l’issue duquel les vers avaient disparu.

La filariose lymphatique

Les médecins ont surtout été choqués de remarquer les mouvements des petites créatures. « La danse représente les ondulations des vers vivants », explique le docteur Amit Sahu, consultant médical senior au Max Super Speciality Hospital.

Cette infection aux vers s’est produite à la suite de piqûres de moustiques, qui les transfèrent dans le sang. Surprenante, la filariose lymphatique est pourtant une pathologie bien présente. L’OMS estime que 863 millions de personnes dans 47 pays présenteraient des risques d’être contaminés, surtout dans les régions tropicales.

Ce cas surprenant s’est déroulé peu de temps celui d’un Vénézuélien. L’homme s’est présenté chez le médecin avec une bouteille de bière coincée dans son anus. Il affirmait que des voleurs l’y avaient mise… Si le corps médical croule le plus souvent sous le travail, il ne s’ennuie toutefois pas face à de tels cas !

Source OHM