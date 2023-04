Inde : 2 musulmans assassinés en direct devant les caméras (regardez)

L’ancien député Atiq Ahmed (au centre) le 13 avril 2023 à Prayagraj, en Inde. Lui et son frère ont été assassinés le 15 avril avec son frère Ashraf, devant les caméras et la police dans l’Uttar Pradesh.

Scène choc en Inde où deux anciens politiciens, de confession musulmane, ont été froidement assassinés par balle dans l’État de l’Uttar Pradesh. Ils allaient être interrogés par la police sur leur passé mafieux. Ils ont été abattus par des extrémistes hindous, samedi 15 avril, alors qu’ils s’exprimaient devant les caméras.

Les deux frères indiens, autrefois membres du parti d’opposition Samajwadi et incarcérés pour leur passé criminel, s’appelaient Ashraf et Atiq Ahmed. Ce dernier s’était récemment tourné vers la Cour suprême pour demander une protection policière renforcée en raison de menaces de mort. Son fils, lui aussi mafieux, avait été abattu jeudi 13 avril par les forces de sécurité de l’Uttar Pradesh.

La vidéo de leur mise à mort brutale, un pistolet collé sur la tempe, fait le tour d’internet, avec une question : comment ceci a pu arriver, alors que les deux prévenus étaient entourés d’un cordon de police et de journalistes ?

« Les trois meurtriers se sont fait passer pour des journalistes indiens afin de pouvoir approcher les deux frères, nous expliqueUtpal Pathak, journaliste et spécialiste du crime dans la région. Au total, ils ont tiré 17 coups de feu avant d’entonner des slogans de groupes extrémistes hindous. Atiq et Ashraf sont morts sur place devant les caméras. C’est un coup dur pour le gouvernement du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, qui a fait de la loi et l’ordre son mot d’ordre. »

Le président du parti musulman AIMIM (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) a d’ailleurs demandé la démission de Yogi Adityanath, affirmant que ce crime de sang froid ne pouvait être que l’œuvre de professionnels. Le ministre en chef a affirmé qu’il ne tolérerait aucune rumeur et qu’une enquête était ouverte sur les assaillants appréhendés par la police.

There is no law, there is no order – Only Encounter! UP, India. pic.twitter.com/8aNoM8D23M

— Ashok Swain (@ashoswai) April 15, 2023