Des milliards détournés à la Lonase…Lat Diop demande une enquête

Une histoire de gros sous. C’est un gros scandale qui se dessine à la Lonase. Et l’affaire a tellement fait trembler les murs qu’elle a atterri à la Division des investigations criminelles (Dic) qui a mené une enquête minutieuse pour cerner les présumés fautifs. C’est quand même un préjudice d’1 milliard 300 millions de francs Cfa qu’aurait subi cette grosse boîte. C’est donc un groupe de 7 à 8 dames, employées de la boîte qui sont accusées d’avoir, par « un système de fraude très sophistiqué, falsifié de gains », a appris Bés Bi Le Jour.

Elles ont toutes été auditionnées par les enquêteurs. Il s’agirait d’un réseau digne d’une araignée qui sont en intelligence dans cette affaire. Si jusque tard dans la soirée, la Dic n’a pas procédé à des arrestations, les choses devraient, en revanche, bouger dans les prochaines heures. La Dic qui semble gagner là un pari : celui d’avoir bien cerné le cerveau présumé, qui est aussi une employée de la Lonase. Et c’est le Directeur général de la Lonase, Lat Diop, qui a lui-même décidé de faire ouvrir une enquête pour y voir plus clair. Et apparemment c’est une pratique qui date de longtemps puisque la somme estimée est très importante.

La Lonase va devoir encore supporter que son image en paie un sacré coup. Parce que nos sources n’excluent pas qu’il y ait d’autres développements. Même si cette affaire provient de ses employées et non de sa Direction, comme elle l’a connu par le passé. Une société qui s’est malheureusement « familiarisée » avec les différents corps de contrôle qui la rate rarement. Et même par les juges puisque plusieurs de ses patrons sont passée par la case prison. Après l’affaire Postefinances qui est à l’origine du limogeage de son Directeur général et des mandats de dépôts, c’est donc une « affaire Lonase » qui se profile. Un feuilleton d’une longue série peut-être au vu de la somme en jeu.

Emedia