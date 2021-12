Khalifa Sall : « Je serai candidat en 2024 »

Le membre de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a réaffirmé ce jeudi, sa candidature pour l’élection présidentielle 2024. Khalifa Ababacar Sall persiste et signe qu’il sera bien « candidat ».

« Inchallah ! Rien ne peut m’enlever le désir d’être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024 », a dit Khalifa Sall dans l’émission Yoon Wi de Rfm. Car, a-t-il estimé, « C’était la raison même de mon emprisonnement ».

Comme pour monter qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il n’est pas coupable de tout ce dont on l’accuse, l’opposant, repris par Pressafrik, a demandé à ce que l’Inspection générale d’Etat publie le rapport fait sur sa gestion. « Qu’ils publient le rapport qu’ils ont fait sur moi. Il n’y a que des félicitations et des encouragements », s’est-il glorifié.

Non sans rappeler que ce désir, il l’a maintenu même quand il était en prison. « En 2019, alors que même j’étais en prison, j’ai été candidat. Et s’il plaît à Dieu, je serai candidat en 2024 », a-t-il annoncé. Précisant qu’il est « socialiste et qu’il est dans l’opposition ».