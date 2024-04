Des ministres de Macky interdits de quitter le pays ? Des diplomates parlent

Que se passe-t-il dans ce pays et qu’on ne dit pas aux Sénégalais ? Après avoir ouvert les portes à Macky Sall et lui avoir donné l’avion présidentiel pour qu’il quitte le pays, ce sont les ministres, ses plus proches collaborateurs qui, selon des accusations, sont interdits de quitter le territoire national. Et pourtant, ni le Président ni le Premier ministre, encore moins les ministres de l’Intérieur et de la Justice, ne se sont prononcés à ce sujet. Pourquoi empêcher des ministres de l’ancien régime de sortir du pays sans mandat d’arrêt ni avis de recherche ?

Un ancien ministre de la République dont le passeport diplomatique est valable aurait été empêché de quitter le territoire national. Il aurait été simplement bloqué à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Cette information a été rendue publique par la députée Adji Mergane Kanouté. Elle-même s’est dit victime d’une telle mesure drastique. Elle dit avoir été empêchée mais son passeport diplomatique lui a été finalement remis après vérification.

Pourquoi alors, un ministre qui vient de faire sa passation de service a été empêché de voyager ? Et pourquoi une députée de l’Assemblée fait elle l’objet de vérifications aussi profondes ? Sont-ce des dérives ? A moins que les nouvelles autorités annoncent l’ouverture d’enquêtes contre les anciens ministres et leur notifient l’interdiction pour eux de quitter le territoire national. Ce qui n’est pas le cas.

Pour en savoir un peu plus, xibaaru s’est rapproché des diplomates du ministère des Affaires étrangères qui ont tenu à apporter des explications aux accusations de Adji Mergane Kanouté.

« Dès qu’un nouveau gouvernement est installé, tous les anciens ministres doivent renouveler leurs passeports diplomatiques. Un ancien ministre du gouvernement de Sidiki Kaba ne peut plus voyager avec son passeport diplomatique qui porte la mention de Ministre alors qu’il n e l’est plus. Maintenant pour un député qui voyage avec son passeport diplomatique, les vérifications sont toujours faites comme ce fut le cas de Adji Mergane Kanouté. Même le passeport diplomatique du président de l’Assemblée nationale est toujours vérifié à l’aéroport. » Selon un haut responsable du Ministère joint au téléphone.

« Les propos de Adji Mergane Kanouté sont de nature à porter atteinte à la bonne gouvernance et à la diplomatie du Sénégal. Notre pays n’est pas une terre de chasse aux sorcières. Combien de passeports diplomatiques frauduleux circulent et combien de fois le Sénégal a été la risée à l’extérieur pour des passeports diplomatiques frauduleux. Les vérifications à l’aéroport sont faites sur tous les passeports diplomatiques qui sont présentés. Cette députée a paniqué » nous renseigne un autre diplomate qui exige des excuses de la députée, Adji Mergane.

Mais du côté des partisans de la députée, c’est une véritable violation des droits…

« Combien de ministres, députés, PDG, DG et PCA se sont vus confisquer leurs passeports diplomatiques ou ont été empêchés de voyager ? Adji Mergane Kanouté a parlé. Mais combien d’autres veulent le faire mais ont peur ? Le régime Diomaye-Sonko vient-il de lancer sa chasse aux sorcières ? En tout cas, il y a lieu de se poser des questions. Sans qu’aucune enquête ne soit ouverte contre d’anciens responsables étatiques, on cherche à installer la panique chez les proches de l’ancien président » nous dit un militant proche de la députée…Qui rajoute

« Il y a là, une violation de leurs droits. La reddition des comptes est une exigence du peuple sénégalais. Elle doit se faire et tous ceux qui sont auteurs de malversations financières doivent rendre compte. Seulement, on ne peut pas humilier d’anciens ministres qui à peine viennent-ils de quitter leurs fonctions, on leur retire leurs passeports diplomatiques, les humiliant ainsi et leur empêchant de voyager ».

Adji Mbergane Kanouté a-t-elle raison de lancer l’alerte en parlant d’un manque d’élégance. « Les anciens ministres sont des citoyens sénégalais et n’ont pas commencé à voyager avec le régime du Président Macky Sall. Le passeport diplomatique est juste un privilège ». Un privilège pour faciliter les déplacements à l’étranger de leurs titulaires. Ce sont des gens qui parfois ont des partenaires à l’extérieur et doivent se déplacer pour les rencontrer.

Il serait bon de connaître les réactions de Seydi Gassama, d’Alioune Tine et tous ceux qui disent lutter pour défendre les droits de l’homme mais celles aussi des autorités compétentes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn