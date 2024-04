Macky recrutait des ministres nuls…Diomaye nomme des bavards

Si Benno Bokk Yakaar a perdu le pouvoir, Macky Sall en est exclusivement responsable. Le Président sortant a joué contre son camp. Mais il a aussi misé sur des ministres catastrophes. Les erreurs de ses hommes et femmes ont irrité les sénégalais. Arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye semble suivre la même voie. Certains de ses ministres sont en train de se distinguer de la pire des manières. Si Macky avait des ministres nuls, l’élu du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) choisit des hommes bavards.

Le Président Macky Sall a dirigé le Sénégal pendant douze (12) ans. Durant ces années, il a réussi des prouesses dans beaucoup de secteurs. Mais sa gouvernance a été gangrenée par, ceux que Xibaaru appelle, des ministres catastrophes. Il s’agit de personnes qui étaient incapables de gérer leurs départements ministériels. Ils ont tellement commis d’erreurs que les sénégalais espéraient voir le chef de l’Etat de l’époque les éjecter de son entourage. Malheureusement, le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar a préféré les garder avec lui. Un choix que personne ne pouvait comprendre.

Avec la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, les choses ne sont pas aussi différentes qu’on le pensait. Des personnes nouvellement élues font déjà parler d’elles. Contrairement aux hommes de Macky, un ministre de Diomaye n’est pas encore dans la catégorie des nuls. Mais il est très bavard dans un gouvernement dit de «rupture». Il s’agit du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop. Voilà le gros boulet que traîne Ousmane Sonko et Diomaye dans leur gouvernement.

Birame Souleye Diop est au cœur d’une grosse polémique. En l’espace de quelques secondes, le ministre l’Énergie est sorti de son domaine de compétence. Il s’est aventuré dans un secteur qui ne lui appartenait pas. Membre du gouvernement de rupture, il a déclaré, lors de la Korité, «Nous ne parrainerons ni combat de lutte ni match de football». Une sortie qui n’est pas du goût des acteurs de ces différents secteurs d’activités. Depuis mercredi, ils sont en train de pilonner le ministre de Ousmane Sonko et maire de la commune de Thiès Nord.

« Il (Birame Souleye Diop) n’est pas à sa première bourde. Très souvent, quand il parle sous le coup de l’émotion, il commet des bévues. Une autorité ne doit pas réagir sous le coup de l’émotion. Les propos qu’il a tenus sur la lutte et le football sont stigmatisants. C’est malheureux », a déclaré Gris Bordeaux. Et le troisième Tigre de Fass n’a pas tort. Le maire de Thiès est connu pour être un très mauvais communicant. Il a parfois tendance à se perdre dans ses discours. A force de vouloir trop parler, il finit par faire des erreurs qui vont retomber sur son mentor. Mais aussi sur tout le gouvernement dont il est, actuellement, un ministre.

Ce sont ses erreurs de communication qui avaient poussé le Procureur à demander son interpellation, en juillet 2023. Face à la presse, Birame Souleye Diop avait invité les membres de Benno Bokk Yakaar à ne pas manger chez Macky Sall. « J’avertis les prochains candidats de l’APR. Évitez de manger chez Macky Sall et de boire son eau. Seulement, il est capable de vous empoisonner et de revenir nous dire, comme on a plus de candidat, je vais présenter ma candidature, comme Alassane Ouattara », avait-il déclaré.

Conscient de sa bourde, Birame Souleye Diop avait présenté ses excuses au président sortant. « En tant que patriote, en tant que simple croyant, quand nous commettons une erreur à l’endroit d’une personne, le mieux indiqué est de l’accepter et de présenter des excuses », avait-il déclaré. Si aujourd’hui, il commet des erreurs de communications, les sénégalais ne seront pas surpris. Mais il aurait pu éviter ce lynchage médiatique. Il est ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Il aurait pu se limiter à son département ministériel.

Mais une chose est sûre, Birame Souleye Diop s’est lourdement trompé. La lutte et les combats font partie intégrante de la bonne marche du pays. Alors le maire de Thiès Nord devait dire aux acteurs que ces domaines seraient rationalisés et qu’il n’y aurait plus de dépenses excessives. Malheureusement, mauvais communicant un jour, mauvais communicant pour toujours.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru