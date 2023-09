Des partis proches de ADD décident de Soutenir Amadou Ba

LE BUREAU POLITIQUE DU PARTI ADAE/J VIENT DE DONNE FEU VERT POUR SOUTENIR LE CHOIX DU PRÉSIDENT MACKY SALL EN 2024 !

Le Bureau Politique du parti ADAE/J, sous la présence d’une cinquantaine de Secrétaires Nationaux venus divers départements et localités du pays, s’est réuni ce Jeudi 28 Septembre 2023, à 16 heures, à Kébemer, au siège du parti sis au quartier Diamagueune, pour discuter d’un seul et unique ordre du jour :

L’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene va-t-elle oui ou non soutenir le candidat choisi par le Président Macky SALL ?

À l’issue d’une discussion très profonde et très riche basée notamment sur :

1) L’intérêt exclusif du Sénégal et sa situation économique, sociale et sécuritaire ;

2) Sur notre long compagnonnage avec le Président Macky SALL depuis 2012 ;

3) Sur notre long encrage dans la coalition présidentielle depuis la création formelle du parti en Mars 2015 et sur toutes les sacrifices consentis par ADAE/J et son président maître Diaraf SOW, un des plus grands défenseurs du Président Macky SALL ;

4) Et sur la déclaration du 16 Septembre 2023 du Président Abdoulaye Daouda Diallo, Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), un allié et partenaire politique dont ADAE/J exprime son soutien sincère et indéfectible, déclaration qui a fait appel à tous ses partisans à l’accompagner à travailler pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yaakaar en perspectives de 2024 et à ne donner aucune chance aux pourfendeurs de la paix et de la stabilité du pays :

Le parti ADAE/J après avoir donné la parole à tous les Secrétaires Nationaux et écouté tout le monde dont des responsables et militants, adopte :

1) La résolution lue au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’issue de la réunion du Samedi 9 Septembre 2023 ;

2) Approuve et suit les recommandations du Président Abdoulaye Daouda Diallo envers ses alliés politiques ;

Et Décide enfin de soutenir le candidat choisi par le Président Macky SALL.

Fait pour communiqué

Kébemer le 28 Septembre 2023

Me Diaraf SOW Président national du parti ADAE/J