Des preuves que le nouveau coronavirus est saisonnier

Le nouveau coronavirus est saisonnier et se propage dans certaines conditions climatiques, suggère une nouvelle étude.

Les chercheurs ont constaté que les zones touchées au début de l’épidémie se trouvaient sur une bande similaire de latitude nord, comme Wuhan et Daegu en Asie; Milan et Paris en Europe; et Seattle aux États-Unis.

Parmi ces villes, il y avait également des plages de températures froides et une humidité relativement faible de janvier à mars.

Cela semble impliquer que le virus se comporte de la même manière que les virus respiratoires saisonniers tels que la grippe et se propage rapidement en hiver et au début du printemps.

L’équipe, de l’école de médecine de l’Université du Maryland, affirme que ses cartes peuvent aider les scientifiques et les décideurs à prédire où et quand les épidémies se produiront afin qu’elles puissent arrêter la maladie mortelle sur ses traces avant qu’il ne soit trop tard.

Pour l’étude, publiée dans JAMA Network Open, l’équipe a collecté des données climatiques dans 50 villes du monde entre janvier 2020 et mars 2020.

Huit villes à propagation «substantielle» du virus – Daegu, Corée du Sud; Madrid, Espagne; Milan, Italie; Paris, France; Qom, Iran; Seattle, États-Unis; Tokyo, Japon; et Wuhan, Chine – ont été comparés à 42 villes peu ou pas affectées par le virus.

La transmission « substantielle » a été définie comme un pays déclarant au moins 10 décès dus au COVID-19, la maladie causée par le virus, au 10 mars.

Les données climatiques, telles que les températures et l’humidité, proviennent de la nouvelle analyse du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ERA-5.

De novembre 2019 à mars 2020, les huit villes qui s’étaient considérablement étendues se trouvaient toutes sur une bande étroite de latitudes entre 30 ° N et 50 ° N.

Cependant, COVID-19 n’a pas réussi à se propager aussi largement parmi les villes au nord de cette bande, comme à Moscou, en Russie, qui se situe à 56,0 ° N, et au sud, comme à Bangkok, en Thaïlande, à 13,7 ° N.

Les chercheurs ont ensuite examiné la température de 2 m, qui est la température près de la surface de la Terre, où se déroule la majorité de l’activité humaine.

Les résultats ont montré qu’en janvier 2020 à Wuhan et en février 2020 dans les sept autres villes, la température moyenne dans les stations météorologiques des aéroports était comprise entre 39F (4C) et 48F (9C).

Les températures moyennes 20 à 30 jours avant le premier décès communautaire dans chaque ville étaient à peu près les mêmes, allant de 37F (3C) à 48F (9C).

Les villes avaient également des quantités similaires d’humidité spécifique (Q), ou la quantité de vapeur d’eau dans une unité d’air humide en grammes par kilogrammes.

« Toutes les températures pour les huit emplacements se trouvant dans une plage si proche étaient un peu surprenantes », a déclaré le Dr Mohammad Sajadi, professeur agrégé à l’Institut de virologie humaine de l’École de médecine de l’Université du Maryland, à DailyMail.com.

« Je ne m’attendais pas à ce que les températures soient si proches et les plages d’humidité si proches. »

L’équipe affirme que les résultats montrent pourquoi le risque de propagation communautaire a touché des zones touchées telles que l’Asie centrale, les caucus, l’Europe centrale et orientale, le Royaume-Uni, le nord-est et le centre-ouest des États-Unis et la Colombie-Britannique en hiver.

Il montre également que le coronavirus se comporte de manière similaire à un virus respiratoire saisonnier, comme la grippe, atteignant un pic par temps froid et s’éteignant par temps plus chaud.

En plus de prolonger la durée de vie du virus, les températures froides et une faible humidité peuvent également affecter la vitesse à laquelle il se reproduit dans la cavité nasale et une immunité altérée, permettant au virus de se propager et de se déplacer dans tout le corps.

« Nous pensons que le virus se comporte comme un virus respiratoire saisonnier », a déclaré Sajadi.

« Ce que cela signifie, c’est que le coronavirus a des exigences de température et d’humidité qui facilitent sa transmission.»

Sajadi espère que les données climatiques et météorologiques seront utilisées dans d’autres modèles qui prédisent la propagation du virus.

Aux États-Unis, il y a plus de deux millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 112 000 décès.