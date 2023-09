Désignation d’Amadou Ba : L’obsession oligarchique de Macky Sall et l’urgence d’un sursaut citoyen (Par Alassane Kitane)

En renonçant à être candidat, Macky a donné un coup de fouet à la construction démocratique de notre pays, c’est indubitable. La logique des deux mandats consécutifs sera désormais une tradition encastrée dans l’histoire politique de notre pays. Par contre la façon dont Macky Sall a organisé sa succession est à la fois anti-démocratique et une mauvaise pédagogie en termes de leadership : il aurait rendu un très grand service à notre démocratie s’il avait pris le soin (le temps) d’organiser au sein de sa coalition des primaires pour désigner le candidat de BENNO.

Il se susurre que Macky n’était pas dans les dispositions de renoncer à la troisième candidature (ce que les révélations de son ami Madiambal mettent en doute) et qu’il n’avait plus suffisamment de temps pour une telle trouvaille. Cet argument ne me semble pas convaincant, car à six mois des élections, un parti au pouvoir a les moyens humains, politiques et financiers d’organiser des primaires réussies. Et ce, d’autant qu’une telle pratique, quoique risquée, donnerait au parti et à BENNO l’opportunité d’être omniprésents sur la scène politique et, peut-même, de noyer les autres faits politiques. L’actualité durant tout ce temps serait une sorte de campagne avant la campagne électorale de 2024 au profit du camp présidentiel.

On ne peut pas arguer des risques de frustrations et de déchirures pour congédier la pratique des primaires pour la désignation d’un candidat, car des déchirures il y en aura forcément et ce, quelle que soit la formule.

La démocratie se cultive en permanence : c’est une culture à entretenir, parfois à infléchir ou à réajuster. Chaque génération de politiciens doit amener un plus à la construction de l’idéal démocratique surtout dans nos pays où la formation des citoyens doit être la première préoccupation de l’homme politique. Que se passe-t-il donc ? Est-ce simplement une impréparation face au aléas de la politique ou un stratagème sous forme d’une manœuvre avec plusieurs scenarii ?

Il faut rappeler (pour le dénoncer) le fonctionnement de nos partis politiques pour comprendre que ce qui se passe à BENNO et à l’APR est à la limite un déni de démocratie. Nos syndicats, nos partis politiques, nos Dahiras, nos organisations de la société civile, et même nos clubs de football ont ce problème de leadership. Nous développons un leadership providentiel de royauté, pas un leadership d’exemplarité et d’émulation ! Un leadership fertile qui n’est pas capable de faire éclore des talents n’en est pas un, c’est plutôt un leadership monarchique qui circonscrit tout à la personne du chef. Macky Sall avait le temps et une belle opportunité pour faire de son parti un véritable incubateur de talents capables de contribuer à l’approfondissement de la démocratie. Au lieu de cela, il a forgé un parti et une coalition autour de ses ambitions politiques. Nous avons beaucoup de chemin à faire. La démocratie interne dans les partis, la dévolution des responsabilités au sein desdits partis, la place prépondérante du chef distributeur de sinécure, etc. sont des goulots d’étranglement pour notre démocratie. Le pire est que ceux qui, parce qu’ils n’ont pas été choisis, se rebellent sont tout aussi incohérents que Macky Sall. Comment peut-on donner un blanc-seing à son leader et lui forcer la main ? Accepter les règles (seraient-elles les plus arbitraires) du jeu et venir les récuser après avoir perdu, c’est de l’enfantillage.

Face à cette situation, il ne faudrait pas que les citoyens et l’opposition se laissent endormir par les défections dans les rangs de BENNO et de l’APR. Il ne faut pas suivre la presse dans la couverture de ces tensions dans la coalition présidentielle, car c’est la meilleure façon de renforcer le régime. Il y aura certes de vrais dissidents, mais il faut surtout avoir à l’esprit que nous sommes en politique et que tout y est transaction. Certaines colères et frustrations relèvent de la mise en scène pour faire monter les enchères et arracher une place de choix et des garanties dans les futures prébendes en cas de victoire. Occuper l’espace public et les débats, c’est pour le camp présidentiel, un investissement sans risque majeur dans la mesure où la visibilité des autres candidats pourrait en prendre un sacré coup.

Au lieu de se focaliser sur les divisions réelles ou feintes occasionnées par la désignation d’Amadou Ba, les Sénégalais doivent se projeter sur le 2nd tour et exiger de l’opposition un engagement de tous les candidats à soutenir celui qui sortira 2e face au candidat du pouvoir. Il faut anticiper sur les postures revanchardes qui pourraient être celles des candidats qui sortiraient 3e, 4e, 5e etc. L’on se rappelle le conflit fratricide entre Idrissa Seck et Karim Wade ; le conflit idéologique (accentué par le lâchage de l’opposition par Idirssa Seck avec son entrisme) entre le socialiste Khalifa et les deux premiers, les problèmes actuels entre Wallu et Yewwi, le marché de dupes intra-Yewwi, le pugilat entre le reste de Yewwi et Khalifa Sall. Macky Sall a une claire conscience des problèmes dans l’opposition, et il faut être naïf pour croire qu’il n’a pas pris la pleine mesure de tous les scenarii possibles. Youssou Ndour est quant à lui très malin, il a refusé d’être phagocyté, il lui sera donc loisible de traiter directement avec le candidat de son choix.

On voit à quel point les politiciens ont une mainmise sur l’électorat sénégalais et combien il est urgent, pour consolider notre démocratie, de crédibiliser les candidatures indépendantes face aux traditionnelles machines politiques en place. On a tous dormi en suivant le rythme qui nous est imposé par les politiques au lieu de penser en amont une plateforme des candidats indépendants et, pourquoi pas, d’imaginer une sorte de primaires pour les départager. On risque d’aller tout droit vers des combines et des transactions qui n’auront d’autre enjeu que celui du partage du gâteau comme d’habitude. Une telle plateforme aurait, entre autres avantages, celui de ferrer l’opposition sur un certain nombre de principes relativement au second tour et surtout aux réformes touchant les institutions, le foncier, le secteur informel, les collectivités locales, l’économie, etc.

Alassane K. KITANE