Espagne : 783 migrants sénégalais débarquent en 48 heures

Les vagues d’arrivées de pirogues en provenance du Sénégal se multiplient. Le ministère des Transports urbains et maritimes de l’Espagne annonce que ses services en mer ont secouru ce dimanche 10 septembre 6 pirogues de migrants. Ils ont été aidés par les gardes côtes espagnols.

Entre samedi et dimanche derniers, 9 embarcations parties du Sénégal, sont arrivées en Espagne notamment à El Hierro, Tenerife et Grand Canaria.

Au total, sur les 9 embarcations transportant 783 migrants dont au moins 15 femmes et 10 mineurs, d’après un décompte effectué par Libération. L’embarcation, qui avait plus de personnes à son bord, est arrivée avec 132 passagers.

Selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur communiqués fin juillet, plus de 16 000 migrants sont arrivés clandestinement en Espagne depuis le début de l’année. La moitié, plus de 8 000, ont débarqué aux Canaries.

Cette augmentation s’explique, selon Senenews, notamment par les récents départs depuis les côtes du Sénégal. De plus en plus de Sénégalais fuient la situation économique du pays – miné par l’inflation et la raréfaction des ressources halieutiques – et prennent la mer en direction des Canaries, distantes d’environ 1 500 kilomètres.