Déthié Faye : « Les actes de violence n’honorent pas les acteurs politiques »

Dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru, Déthié Faye a condamné les scènes de violence notée ces derniers jours dans la campagne électorales. Le dernier en date est l’attaque du cortège du leader de Pastef, Ousmane Sonko, à Koungheul. Selon le président de la CDR/Fonk Sa Kaddu, ces actes n’honorent pas les acteurs politiques. Ainsi, il invites les forces de défense et de sécurit à « assumer leur responsabilités ».

« Je suis avec beaucoup d’attention la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Les actes de violences notés depuis quelques jours, entraînant des dégâts matériels et des blessures, n’honorent pas les acteurs politiques. Je réitère ma condamnation de la violence sous toute ses formes et invite la justice et les forces de défense et de sécurité à assumer leurs responsabilités pour mettre un terme à cette barbarie », a réagi Déthié Faye, président de la CDR/Fonk Sa Kaddu