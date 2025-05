Effondrement d’un immeuble à Ngor : De «graves négligences» à l’origine

P. M. Fall, entrepreneur, ainsi que M. Dieng et C. Niang, ont été déférés au parquet pour mise en danger de la vie d’autrui, homicides involontaires et blessures involontaires. Ils sont poursuivis dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement d’un immeuble R+5 à Ngor, qui a coûté la vie à deux personnes, Mamadou Ba et Malick Mouhamed Senouci, rapporte Libération dans son édition de ce mardi 13 mai.

Selon les résultats de l’enquête, repris par la source, Fall menait des travaux d’excavation sur un terrain voisin appartenant à un certain M. Lô, sans précautions sécuritaires suffisantes. Ces travaux ont compromis la stabilité de l’immeuble contigu, provoquant sa dégradation progressive.

La veille du drame, une résidente, P. Cissé, avait constaté des fissures inhabituelles dans son appartement situé au troisième étage, ainsi que sur la façade extérieure. Le lendemain matin, alertés par une technicienne de surface, les occupants ont tenté de fuir l’immeuble. Mais trois personnes se trouvaient encore à l’intérieur lorsqu’une partie du bâtiment s’est effondrée, endommageant également un entrepôt de l’ambassade du Canada et un supermarché au rez-de-chaussée.

Parmi les victimes, M. Fall a été extrait vivant des décombres. Très affaibli, il a indiqué aux secouristes que ses deux compagnons étaient encore ensevelis. Leurs corps sans vie ont été retrouvés quelques heures plus tard.

L’enquête de la gendarmerie a confirmé que les travaux avaient été menés en violation des règles de sécurité, causant directement l’effondrement du bâtiment, conclut Libération.