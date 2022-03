Deux couples d’homos surpris à la plage de Malika

La série d’actes contre-nature se poursuit de plus belle à Dakar. Après la mosquée de Sicap-Karack, le mois dernier, un autre épisode sensuel s’est ouvert dimanche à Malika Plage où deux couples d’homosexuels présumés ont été surpris en pleins ébats sous les filaos par les flics.

Selon les Echos, ces couples, dont un enseignant et un étudiant, surpris en pleins ébats sous les filaos, appartiennent tous au même réseau d’homos. Dans un premier temps, dimanche dans la matinée, le premier couple, en pleins ébats, à la vue des policiers, a pris la poudre d’escampette. Mais M.Mb, 31 ans, enseignant dans une école privée, a été arrêté, en possession de préservatifs et autres accessoires, contrairement à son partenaire disparu dans la nature et qui fait l’objet de recherches.

Et, en début de soirée, les limiers ont surpris et arrêté un autre couple en plein coït. Ch. S. 30 ans, commerçant célibataire, père d’un enfant, et A. Watt, 26 ans, étudiant en première année dans une école de formation d’enseignants à Dakar. Ils ont tous assumé leur statut d’homos sans anicroche.

Ces deux couples sont tous membres d’un même réseau d’homos qui se donnent souvent rendez-vous sous les filaos pour une partie de jambes en l’air.