Deux grandes gueules du « Macky » se battent

Moustapha Cissé Lô – Yakham Mbaye : Le verdict doit tomber

Qui s’y frotte, s’y pique. On peut tout reprocher au Premier vice-Président de l’Assemblée nationale et Président de la l’Union parlementaire de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lô n’a pas sa langue dans sa poche. Et quand il réplique à des attaques provenant à des attaques de son propre camp politique, ce n’est généralement pas pour du vent. Moustapha sait en général de quoi, il parle. La preuve, quand il porte des accusations contre des membres de la mouvance présidentielle, jusqu’ici personne n’a pu lui apporter la contradiction de ce qu’il dit.

Pour cette fois-ci, c’est celui qui s’auto-proclame répondeur automatique du Palais, Yakham Mbaye, dont on ne sait à quel titre, qui pense avoir l’idée de s’en prendre à Moustapha Cissé Lô. Quelle réplique de la part de ce dernier.

Yakham Mbaye, jeune frère de Pape Yama Mbaye, proche de feu Ousmane Tanor Dieng, grâce à l’influence de ce dernier, avait à l’époque, sans aucune formation journalistique, avait intégré la rédaction du quotidien Le Matin qui venait de naître, où il était confiné au rang de stagiaire. Yakham Mbaye n’avait pour seul rôle que de recueillir des dépêches provenant d’organes internationaux sous la dictée de son Chef de Desk, pour qu’ils soient publiés. En réalité, face à Yakham Mbaye, Moustapha Cissé Lô a de quoi se pavaner.

Yakham Mbaye est certainement, au sein de l’Alliance pour la République (APR), l’individu le plus mal indiqué pour s’en prendre à Moustapha Cissé Lô qui multiplie des attaques contre le camp présidentiel, dont lui-même est membre.

Yakham Mbaye s’en est pris à Moustapha Cissé Lô, lui aussi loin d’être exempt de reproches, et, dont les intérêts vont être mis à nu. Selon, celui qui pour des intérêts vraiment douteux, se transforme en répondeur automatique du Palais, indique que Moustapha Cissé Lô est un « fieffé menteur », la réponse de Moustapha Cissé Lô ne pouvait que tomber. Pis, le Directeur général du quotidien national Le Soleil (Thiey Sénégal !), ancien Secrétaire d’Etat à l’Information (Non Sénégal defa nex !), accuse Moustapha Cissé Lô d’avoir « obtenu 4 101 tonnes ainsi composées : 3 000 tonnes d’engrais ; 600 tonnes de semences de niébé ; 500 tonnes de semences d’arachide ; 01 tonne de semences de pastèque. D’autre part, après ces 4 101 tonnes, il est revenu à la charge pour exiger et obtenir deux autres marchés de 430 tonnes qu’il disait devoir réserver à ses protégés. Dans le détail, ce sont 165 tonnes de semences niébé et 265 tonnes d’engrais. Et savez-vous comment il a procédé pour faire main basse sur ces 430 tonnes ? Il a concocté deux listes comportant 98 supposés producteurs qu’il dit être ses protégés. Seulement, on est en droit de penser et de croire qu’il s’agit, pour l’essentiel, de membres de sa mafia et surtout de sa famille dont ses enfants »

La réponse se trouve à la mesure de l’attaque. Moustapha Cissé Lô n’est pas homme à se laisser faire marcher sur les pieds, tout de même. Moustapha Cissé Lô réplique : « Yakham Mbaye est de loin d’être un modèle d’éthique, de déontologie dans le métier si noble de journalisme dans notre pays et, au-delà. Loin s’en faut ! Aujourd’hui, la rédaction de son journal « Libération » se dégarnit parce qu’il refuse délibérément de payer ses employés (Yah – NDLR). Nous y reviendrons, prochainement, avec beaucoup plus de détails. Pour finir, nous voulons lui poser deux questions, deux seules questions : Combien il recevait en termes d’appuis budgétaires, comparé à ses autres collègues, lors de sa nomination comme Secrétaire d’Etat à l’Information (Hô là là – NDLR) ? Pour ce qui est de ses micmacs pour la gestion des fonds dévolus à l’aide aux journalistes sénégalais. Que fait-il du reliquat avoisinant les 150 Millions qui restaient après le partage de l’aide à la presse ? » Yeh ».

Il y a vraiment anguille sous roche là-dessus. L’OFNAC, la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), le Procureur de la République doivent vraiment trouver là, matière à s’autosaisir. Hé, on attend impatiemment les rapports de la Cour des comptes, de l’Autorité de régulation des marchés publics sur la gestion en ce moment en cours au groupe Le Soleil. Nous n’insinuons vraiment rien.

La rédaction de Xibaaru