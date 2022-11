Deux mille (2000) taxis pour moderniser le parc automobile

Le processus de renouvellement du parc automobile au Sénégal est sur la bonne voie avec comme finalité le retrait des «cars rapides » et des véhicules «7 places » de la circulation. L’annonce a été faite hier, par le coordonnateur du Fonds de développement du transport terrestre, Babacar Gaye. A l’en croire, la dynamique est déjà enclenchée pour le retrait de la circulation de ces véhicules.

Présidant l’atelier de partage sur les études et activités liées à la modernisation du système du transport public, Babacar Gaye s’est réjoui des efforts déjà consentis en ce qui concerne la modernisation du transport avec la mise en circulation de nouveaux taxis à Saint-Louis et Thiès. A l’en croire, ils sont en train de travailler sur deux mille (2000) taxis afin de moderniser le transport urbain en plus du projet de mille et quelques gros porteurs.

Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat des transports routiers du Sénégal, Gora Khouma, pense qu’il faut intégrer dans ce programme de renouvellement du parc automobile la modernisation des gares routières.