Devant sa mère, un ado américain en tue un autre âgé de 14 ans

Un adolescent abat un autre adolescent devant les yeux de sa propre mère à Washington.

L’image de vidéo surveillance semble surréaliste. Un adolescent revêtu d’une cagoule noire, tient en joue une cible qui passe au loin. Puis tire… à ses côtés, une autre personne, adulte. Selon la police de Washington DC, il s’avère que cette personne n’est autre que sa mère ! Le rapport de police à la Cour supérieure du district de Columbia, est formel, cet adolescent a bien abattu un jeune de 14 ans dans le quartier de Columbia Heights au début du mois de novembre, alors que sa mère se tenait à proximité. Pire encore, l’adolescent de 17 ans s’est vanté de son meurtre trois jours plus tard sur Instagram !

Les détails de la fusillade ayant eu lieu le 3 novembre dernier ont été rendus publics après l’arrestation de Lorenzo Thompson la semaine dernière et l’a inculpé de meurtre au second degré avec arme. Il a été jugé « adulte » par la justice et risque donc la prison à perpétuité.

La victime était un autre adolescent de 14 ans nommé Niko Estep, d’un autre quartier de la ville. Il a été visé alors qu’il passait près d’une station-service avec d’autres personnes sur des scooters. Niko a été touché d’une balle mortelle dans le dos. Un autre adolescent a été blessé lors de la fusillade, qui s’est produite vers 23h35, ce soir-là.

Mobile inconnu

La police n’a pas indiqué de mobile pour la fusillade. Elle a indiqué que Lorenzo Thompson vivait dans le quartier de LeDroit Park, au nord-ouest de Washington, et que sa mère habitait à un pâté de maisons de l’endroit où la fusillade s’est produite, à Columbia Heights. La vidéo de surveillance montre un homme que la police a identifié comme étant Thompson dans une station-service. À un moment donné, la police indique qu’il passe la main sous sa veste et qu’il est filmé en train de tenir une arme à deux mains devant lui, pointant en direction de personnes en scooter.

La police a déclaré qu’il avait tiré jusqu’à 12 balles de 9 mm en sept secondes, touchant Niko et une autre personne sur les scooters. La police a indiqué dans le mandat qu’une femme avec des tresses rouges (comme sa mère) et une blouse blanche se tenait derrière le tireur. Il a ensuite couru dans la direction opposée aux tirs, toujours selon le rapport de police, et la femme aux tresses rouges est montée sur un scooter et a roulé « dans la même direction que le suspect ».

« Je l’ai eu », en live sur Insta

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Lorenzo Thompson a cru bon de se féliciter de son crime dans un Instagram live, trois jours plus tard. « Je l’ai eu », a-t-il déclaré dans son intervention publique, selon le rapport de police. Les autorités ont assuré qu’il faisait référence au meurtre de « Y.B. », le surnom de Niko Estep, un petit caïd local, vraisemblablement.

« L’accusé ne montre aucun remords au cours de cette vidéo et il semble qu’il fasse la fête avec d’autres personnes », a écrit la police dans son mandat d’arrêt. Vendredi, un juge de la Cour supérieure du « District of Columbia » a ordonné la mise en détention du tireur et fixé une audience ce jeudi. La mère, elle, n’a pas donné signe de vie depuis la fusillade.

La ville de Washington, l’une des plus dangereuses aux Etats-Unis est aux prises avec ce que les hauts responsables de la sécurité publique locale ont appelé « une crise de la criminalité » chez les jeunes. Un nombre croissant d’enfants et d’adolescents sont tués et un nombre croissant d’entre eux sont arrêtés pour des délits violents. Sans véritable solution trouvée par les pouvoirs publics. Et tout cela à quelques encablures de la Maison Blanche…

Source Le Parisien