C’est grave ! 2 avocats de Sonko pris en flagrant délit de mensonge…

Ousmane Sonko est malchanceux. L’opposant radical avait besoin d’avocats qui lisent le droit et le défendent avec des arguments et non avec des propos populistes. Sonko est tombé sur des avocats populistes qui ne font que du bruit pour faire leur propre promotion. Et leur attitude nuit beaucoup à leur client qui n’a aucune chance de se retrouver sur le fichier électoral. Deux derniers évènements ont permis de mesurer la dangerosité des 2 avocats de Sonko. Ils ont été pris en flagrant délit de mensonge.

Ousmane Sonko a des avocats dangereux autour de lui. Ils racontent toujours des bobards non pas pour le bien de leur client mais pour leur propre renommée. Ce sont des avocats qui sont tout le temps à l’affût et font tout pour se constituer dans des dossiers politiques contre le pouvoir en place pour mieux se coller une popularité au plan international. Observons bien le profil des avocats sénégalais de Ousmane Sonko ! Ce sont pratiquement les mêmes qui s’étaient constitués pour défendre Idrissa Seck dans l’affaire des Chantiers de Thiès…

Aujourd’hui, ils ont tourné la page Idrissa Seck. Ils s’étaient orientés sur celle Macky Sall qui était sous la menace d’une poursuite judiciaire par le régime de Me Abdoulaye Wade. Cette affaire avait été vite éteinte, c’est pourquoi, ils n’avaient pas plaidé pour Macky Sall. Ensuite, ce fut le dossier Karim Wade poursuivi par le régime de Macky Sall dans le cadre de la traque des biens mal acquis. C’est dire que certains avocats du barreau sénégalais se mettent en première ligne pour défendre certains dossiers que parce que, ils courent derrière des honoraires conséquents et veulent acquérir une réputation sur le plan international.

Outre ces avocats sénégalais, il y a aussi des avocats étrangers qui aiment s’illustrer dans des dossiers rien que pour se faire bâtir davantage une réputation. Ce sont des avocats qui ne sont pas de bons exemples sur le plan moral. C’est ainsi que deux évènements ont permis d’identifier les avocats dangereux de Sonko. Xibaaru fait la lumière sur ses avocats dangereux…et leur mensonge.

Il s’agit des avocats suivants. Me Juan Branco et Me Clédor Ciré Ly. Le premier est reconnu pour ses délires et le second pour ses incongruités et les scandales qu’il traîne.

Le mensonge de Juan Branco

Sur sa page X, l’avocat Juan Branco informe que le « pôle crimes contre l’humanité du parquet national antiterroriste français vient de formuler ses premières réquisitions dans le cadre de la procédure engagée contre M. Macky Sall et son entourage pour crimes contre l’humanité ». Juan Branco comme d’habitude, verse dans la manipulation. Il est reconnu pour ça. En France, des hommes politiques de la gauche connus pour leur combat à côté des peuples opprimés, prennent leurs distances auprès de Juan Branco et souvent ils sont en polémique.

Xibaaru a fait un tour de Tribunal de Paris où est logé le parquet national antiterroriste. Après plusieurs rencontres et plusieurs recherches dans les affaires en cours, il n’existe aucune réquisition concernant le Président sénégalais. Aucune personnalité sénégalaise n’est mentionnée dans les affaires en cours. C’est un gros mensonge de Juan Branco.

A l’évocation du nom de Juan Branco, ce fut un torrent de rires qui m’a accueilli. « Vous croyez aux délires de ce menteur ? » a-t-on posé comme question à l’envoyé de xibaaru. Cet avocat ne bénéficie ni de respect ni de confiance en France. Ce sont les « patriotes de Sonko » qui en font un héros. Mais aussi les avocats Sénégalais de Sonko qui ont un complexe d’infériorité vis-à-vis de lui.

Le mensonge de Clédor Ciré Ly

« L’administration pénitentiaire et les autorités, qui parasitent la détention de mon client, ont manqué à leurs paroles et enlevé nuitamment Ousmane Sonko de la salle de réanimation, sans avertir, ni informer les avocats, le médecin traitant ainsi que son médecin personnel » selon Me Clédor Ciré Ly. Mais son mensonge n’a pas duré 1h. L’administration pénitentiaire a dans son communiqué déclaré que Sonko a été évacué à la demande de son médecin traitant…Quelle honte !

L’administration apporte davantage de précisions : « le détenu Ousmane Sonko est régulièrement sorti de la réanimation sur décision du médecin, conformément au bon de sortie émis à cet effet ». Pour encore lever toute équivoque, l’administration pénitentiaire précise à nouveau : « les visites du détenu Ousmane Sonko continuent de s’organiser selon la loi et conformément à sa volonté ». En faisant cette dernière précision, l’administration pénitentiaire sait qu’elle a affaire à des avocats manipulateurs, c’est pourquoi elle a tenu à leur couper de l’herbe sous les pieds.