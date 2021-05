Diacksao : Un agresseur poignarde son copain lors du partage de butin

La meilleure manière de se procurer de l’argent pour F. Sylla et O. Faye était d’agresser des personnes. Mais selon des informations parues dans « L’observateur », les deux acolytes se sont donné en spectacle dans la nuit du vendredi 21 mai au samedi 22 mai. Ce, après avoir agressé un citoyen lambda précisément lors du partage du gâteau composé d’un téléphone et d’une chaîne en métal.

Très futile, O. Faye n’a pas voulu partager la chaîne avec son ami et décide de le garder tout seul, laissant le téléphone à son compagnon de guerre. Ce à quoi s’est opposé Sylla. Après une journée d’hostilités et d’échanges de propos injurieux, ils en sont venus en mains. F. Sylla, plus rapide, assène à Faye deux coups de couteaux à la hanche gauche jusqu’à l’Os. Plongé dans le coma, O. Faye meurt sur le champ.

Après infiltration au quartier Diacksao, la police de Diamaguène Sicap Mbao a mis aux arrêts Sylla avant qu’il soit placé en garde à vue et déféré au parquet hier pour meurtre par arme blanche, informe le journal.