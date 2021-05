Louga : Le père du bébé jeté dans une fosse brise le silence

L’affaire du nourrisson de deux mois et demi jeté dans une fosse septique, mercredi dernier, à Louga est loin de connaître son épilogue. SourceA dans sa livraison de ce mercredi a interrogé le père de la victime, Cheikh Seck qui a pris le contre-pied du tueur présumé.

Selon le journal, Cheikh Seck, père du nourrisson de 2 mois et demi, dément toute punition contre le présumé meurtrier Mohamed Dia. « Je veux qu’on sache que Mohamed Dia n’a jamais été puni dans mon Internat. Ici, on ne brutalise pas et on ne punit personne. Pour preuve, mon institut scolaire se situe en face de son domicile familial », a-t-il confié.

Dans la foulée, le père du meurtrier présumé lui a emboîté le pas. Mbaye Dia, puisqu’il s’agit de lui, dira qu’ils sont une seule famille et l’irréparable s’est abattu sur eux.

« Cheikh Seck est mon petit-frère et je lui avais confié mon fils Mohamed Dia, afin qu’il lui enseigne le Saint Coran. Finalement, l’accident s’est abattu sur nous tous. Certes, mon fils (présumé meurtrier du nourrisson) a porté de telles accusations à l’encontre de son maître coranique à cause de son immaturité, en tant qu’enfant. Mais cette affaire ne va pas briser notre famille. Nous prions Dieu pour que tout s’arrête là. Je suis père des élèves dans son Internat (baayu dara) et mon épouse « mère des apprenants », a précisé le père du meurtrier.

Mouhamed Dia, âgé de 15 ans, a avoué avoir tué le bébé de son maître coranique au motif que ce dernier le punissait régulièrement.